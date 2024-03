FC Alghero vince 0-3 a Sedilo e si conferma capolista

FC Alghero vince 0-3 a Sedilo e si conferma capolista – Sedilo: Salis, Dessi, Porcu Alessandro, Saba, Fadda Michele, Lai, Porcu Matteo, Pala, Sanna, Meloni (4′ st Frau), Lusignani. Allenatore: Corriga A disposizione: Fadda Nicola, Guglielmo, Melis, Crobu.

Fc Alghero: Bellinzis, Depalmas, Cingotti (17′ st Moretti), Correddu, Sanna, Gnani, Nemore (29′ st Lobrano), C inarbone (8′ st Finca), Cherchi, Delias (36′ st Campus), Serra Raimondo (28′ st Cariga). Allenatore: Salaris A disposizione: Serra Francesco, Ardu, Piga, Pintus. Arbitro: Sanna di Olbia Reti: 44′ Serra R., 53′ e 89′ Cherchi

La Fc Alghero vince 0-3 sul campo del Sedilo e prosegue il cammino in testa alla classifica con 64 punti. Vittoria più che meritata per i giallorossi di Peppone Salaris con doppietta per il bomber Michele Cherchi. Per la cronaca Fc Alghero subito in avanti con il Sedilo che chiude bene ogni varco.

Al 18′ la prima occasione a favore dei giallorossi con Raimondo Serra che , a tu per tu con Salis, calcia alto sopra la traversa.

Al 25′ Michele Cherchi si fa largo tra le maglie della difesa sedilese e calcia a pochi passi dalla porta avversaria con la palla che esce di poco a lato. Alla mezz’ora Fc Alghero vicinissimo al gol con Gnani che, di testa, impegna l’estremo difensore di casa. Nel finale di primo tempo Fc Alghero trova il gol con un tiro dal limite di Raimondo Serra su assist di Cingotti. Si va al secondo tempo e al 52′ Cingotti sfiora il raddoppio. Secondo gol algherese che è arrivato al 53′ con un perfetto colpo di testa di Cherchi su tiro cross di Depalmas. Al 55′ ci prova Nemore, ma la palla sorvola la traversa. All’89’ il terzo gol per la Fc Alghero con Cherchi, doppietta per lui, che sfrutta un errore della retroguardia di casa per prendere palla e spedirla in rete. Si conclude così con Fc Alghero in trionfo quando mancano tre gare alla conclusione del campionato. Sabato prossimo, la formazione algherese giocherà l’anticipo della terzultima giornata, sul campo “Pintore – Caddeo” di Olmedo, contro il Thiesina con calcio di inizio alle ore 16.30.