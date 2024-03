ESCLUSIVA, Stefano Carobbi: “Bologna stupefacente. Italiano non credo rimarrà a Firenze, De Rossi ha portato spirito d’appartenenza. Milan? Vi dico la mia”

La redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva, terzino sinistro degli anni ’80 e ’90. Passò gli anni della sua carriera principalmente con le maglie di. Con i rossoneri: una Coppa dei Campioni, due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. In quest’ intervista Carobbi ha parlato dei temi più attuali della Serie A.

Stefano, Italiano, secondo te, resterà l’allenatore della Fiorentina anche nella prossima stagione?

“Io penso di no. Se riuscirà a raggiungere gli obiettivi stagionali, se ne andrà. Se non li raggiungerà, penso sarà la società a decidere di cambiare. Certo, bisogna capire con certezza cosa voglia fare la società e cosa lui, ma adesso come adesso ti direi di no, che non resterà”.

Il Milan giovane di Pioli potrà avvicinarsi un giorno a quello che hai vissuto tu vincendo tutto con Arrigo Sacchi, magari cominciando questa stagione dall’Europa League?

“Beh, questo non lo so. Ben vengano i giovani, ci mancherebbe altro, ma servono giocatori forti e già costruiti per fare certe imprese. Nel mio Milan arrivò un tris olandesi che si andarono ad aggiungere ad uno zoccolo già duro. Mi riferisco a Tassotti, Baresi, Maldini, Evani ecc. ecc. Si tratta di atleti che erano lì già da tantissimo tempo, ai quali furono aggiunti tre campioni di livello assoluto come Van Basten, Gullit e Rijkaard”.

Cosa ha portato Daniele De Rossi per riuscire a trasformare la Roma del dopo Mourinho?

“La Roma ha sempre avuto bisogno di un condottiero che fosse vissuto lì. Ad esempio, Liedholm, Mazzone, Ranieri, insomma allenatori con un passato nella capitale. Spirito d’appartenenza, questo ha portato sicuramente Daniele De Rossi”.

Il Bologna può reggere il passo delle grandi fino in fondo, sfruttando anche il fatto di non sacrificare energie infrasettimanali nelle coppe?

“A me stupisce tanto il Bologna. Devo fare, innanzitutto, i complimenti alla società che ha messo su una bella rosa con giocatori forti, spendendo il giusto. La squadra, poi, gioca un calcio divertente, grazie ad un allenatore bravissimo. Da sportivo, mi auguro che ce la facciano a mantenere questo passo fino alla fine”.