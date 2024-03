Chiara Ferragni sulla crisi con Fedez: “Purtroppo non è una mia scelta”

(Adnkronos) – "Non è stata una scelta mia". Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla sua rottura con Fedez e, rispondendo a un commento sul suo profilo Instagram, lascia intendere che la decisione di 'mettere in pausa' il matrimonio non è stata la sua. "Stupenda, ma Fede è il tuo valore aggiunto", ha scritto un followers che commentava una foto che la ritrae in posa durante il suo viaggio a New York. “Purtroppo non è una scelta mia”, ha risposto l'imprenditrice digitale. — [email protected] (Web Info)