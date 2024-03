Domiciliazione della sede legale, un nuovo servizio gratuito del Csv Sardegna dedicato a Odv e Aps

Cagliari, 22 marzo 2024 – Il Centro Servizi per il Volontariato – Csv Sardegna ha attivato il nuovo servizio gratuito di domiciliazione della sede legale. Potranno usufruirne le Organizzazioni di volontariato – Odv e le Associazioni di promozione sociale – Aps iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore – Runts, oltre alle Associazioni in fase di costituzione purché ottengano in tempi ragionevoli l’iscrizione al Runts nella sezione Odv o Aps.

Grazie a questa iniziativa, gli enti avranno la possibilità di registrare la propria sede legale per la tenuta dei registri obbligatori presso le strutture abilitate del Csv Sardegna, adeguatamente conservati al fine di garantire riservatezza e sicurezza. Inoltre, qualora venga richiesto, gli uffici potranno prendere in carico la corrispondenza ordinaria indirizzata alle associazioni, nel massimo rispetto della privacy.

È possibile accedere al servizio tramite il seguente link: urly.it/3-ww8

Attualmente le sedi abilitate al servizio sono le seguenti:

– Via dei Muratori n. 5 – Oristano

– Viale Monastir n. 102 – Cagliari

– Piazza Mameli n. 1 – Nuoro

– Via Maurizio Zanfarino n. 27/b – Sassari

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0783-090100, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19, oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].