Domenica 17 marzo si chiude la rassegna Capitani Coraggiosi con laboratori, giochi (dalle 16) e alle 17.30 in scena GUFO ROSMARINO E CORTECCIA IL PIPISTRELLO

Ultima domenica con Capitani Coraggiosi

Sono trascorsi ormai due mesi di navigazione e le vele di CAPITANI CORAGGIOSI approdano in porto per la tappa finale. Domenica 17 marzo, a chiudere il cartellone principale della XXVII edizione della stagione per ragazzi del Cada Die Teatro, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi, il Teatro Si ‘e Boi di Selargius ospita la consueta sequenza di appuntamenti: partenza alle 16 con Animali Immaginari, laboratorio di Cemea Sardegna in cui si realizzeranno gli animali che abitano la nostra immaginazione e le nostre mani, con carta, cartone, legno, elementi naturali, stoffa; si balla poi con Kaay Fecc Afro, Vieni a ballare Afro, laboratorio di danze africane a cura di Mamadou Mbengas, accompagnato dalle percussioni di Giorgio Del Rio, uno spazio per bambini e genitori in cui danzare liberi. Non potrà mancare Giochiamo con trasporto, divertimento sulle bici a spinta con gli Amici della Bicicletta.

E dopo il momento della Merenda a Teatro, sul palco del Si ‘e Boi, alle 17.30, gran chiusura con GUFO ROSMARINO E CORTECCIA IL PIPISTRELLO, produzione Cada Die, un’altra avventura della saga del simpatico gufetto, scritta e interpretata da Giancarlo Biffi (luci e fonica di Emiliano Biffi, direzione tecnica di Giovanni Schirru, immagini di Valeria Valenza).

Gufo Rosmarino è il gufetto che tutti vorrebbero per amico, il fratellino coraggioso che riesce a trasformare ogni difficoltà in una formidabile occasione di avventura. Rosmarino ha la saggezza spavalda dei piccoli nel mondo dei grandi, vede le cose con gli occhi della semplicità e per questo riesce a trovare la soluzione giusta ad ogni problema. Occorre sempre andare al fondo delle cose per trovare un po’ di luce e forse di verità. Gufo Rosmarino si tuffa nell’oscurità per cercare ciò che in superficie non capisce o non riconosce, ciò che nel chiarore del sole resta pur sempre buio. Nella nuova avventura il coraggioso gufetto incontrerà un nuovo amico, tanto differente dagli altri amici. Così diverso da sembrare quasi un nemico, ma al tempo stesso così uguale da assomigliare a un fratello, perché nonostante l’apparenza il pipistrello Corteccia è acceso dagli stessi valori che animano il mondo dei Gufi: amicizia, coraggio, sincerità e solidarietà.

CAPITANI CORAGGIOSI ha proposto anche quest’anno diverse matinée per le scuole (infanzia, primarie e secondarie di I grado). Gufo Rosmarino e Corteccia il pipistrello sarà in scena per i giovani studenti lunedì 18 e martedì 19 marzo, alle 10.

Altre attività

Hanno arricchito la XXVII edizione della rassegna di Cada Die altre iniziative e attività permanenti: la Mostra sui diritti dei bambini all’arte e alla cultura, diciotto princìpi per affermare il diritto delle bambine e dei bambini di ogni parte del mondo all’arte e alla cultura. È il contenuto della Carta che nasce a Bologna da un’idea della compagnia Baracca Testoni Ragazzi, un progetto patrocinato e premiato dalle più alte istituzioni italiane ed europee; Colora il tuo spettacolo: le bambine e i bambini possono fare tanti disegni che verranno esposti domenica 17 in una mostra.

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius, della Città Metropolitana di Cagliari, della Fondazione di Sardegna.

Info e prenotazioni

328 2553721 / 070 5688072 – [email protected]

La biglietteria (Teatro Si ‘e Boi, ingresso Via Vittorio Veneto) apre la domenica alle 15.30. Prenotazione consigliata

Biglietti

Ingresso: 8 euro (6 euro residenti)

Ogni settimana viene offerto un biglietto sospeso