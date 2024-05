Carbonia, incontro con Angela Maria Quaquero lunedì 27 maggio

Carbonia, incontro con Angela Maria Quaquero lunedì 27 maggio, “L’Europa che vogliamo, sociale, democratica, sostenibile”, è questo il tema al centro dell’iniziativa, che si terrà a Carbonia, lunedì 27 maggio, ore 18:00, nella Sala Convegni del Lu’ Hotel, in Via Costituente, con la partecipazione di Angela Maria Quaquero, unica candidata sarda nella lista del PD al Parlamento europeo e Enzo Amendola, deputato PD.

“Carbonia, con la sua sofferta vicenda mineraria, rappresenta un valore straordinario nella storia sociale ed economica della nostra isola per il contributo di risorse materiali, ma soprattutto umano che ha dato e di cui dobbiamo conservare preziosa memoria, per procedere verso un nuovo futuro”, ha detto Angela Maria Quaquero. “Dobbiamo puntare – ha aggiunto- a una nuova centralità nelle scelte di politica economica per territori come il Sulcis, anche alla luce delle opportunità che l’UE offre, ma che bisogna saper intercettare, facendo tesoro anche di scelte inadeguate del passato: Carbonia e il suo territorio debbono poter guardare con fiducia alla possibilità di nuove iniziative, basate sulla sostenibilità della transizione energetica, in stretta connessione con le esigenze di un ambiente e un territorio ricco di risorse da valorizzare: per questo è necessaria una condizione ineludibile e cioè che le comunità locali siano coinvolte da protagoniste, quali interlocutrici privilegiate delle scelte future”.