Stagione di Teatro da Camera della Fabbrica Illuminata: domenica a Cagliari al loft Ceccaroni, in via Riva Villasanta 13, Rita Atzeri è di scena alle 18 nello spettacolo Gene mangia gene.

Cagliari, 20 marzo 2024 – Prosegue a Cagliari la stagione di Teatro da Camera della Fabbrica Illuminata. Domenica, 24 marzo, tappa al loft Ceccaroni, in via Riva Villasanta 13, casa campidanese “a corte” edificata nel 1820 e restaurata negli anni Duemila. Qui alle 18 Rita Atzeri è di scena, diretta da Mario Faticoni, nello spettacolo del Crogiuolo Gene mangia gene: una raccolta di informazioni, un’indagine spietata sul fenomeno del consumismo che ci rende tutti vittime inconsapevoli di manipolazioni e condizionamenti.

Domenica a Cagliari Rita Atzeri in scena nello spettacolo “Gene mangia gene”

« Una risata amara accompagna il racconto del nostro girovagare nei centri della grande distribuzione, dove la libertà e la consapevolezza della scelta sono solo apparenti, svelando il modo in cui assorbiamo tutta una serie di informazioni che colpiscono le nostre emozioni, distraendoci dai temi realmente importanti del nostro vivere – recitano le note di regia – Insomma un condizionamento sotterraneo, un terrorismo psicologico che ci spinge subdolamente in una certa direzione, quella utile alle logiche del mercato globale che ci vuole passivi e suggestionabili.

Un modellamento quotidiano e silente, del quale non ci rendiamo conto, e che in certi casi crediamo anche di riconoscere e dominare. E poi il tema della rincorsa della forma fisica perfetta e della sana alimentazione, il richiamo alle manipolazioni genetiche, gli interventi sugli animali e sulle piante per ricavare il più possibile in termini di prodotto, in un discorso di ottimizzazione che da sempre accompagna l’operato di allevatori e coltivatori, e che però oggi assume risvolti etici preoccupanti».