“L’antica Lucania tra paesaggio, radici e spiritualità” è l’ultimo libro della scrittrice Celeste Pansardi, presentato lunedì 18 marzo a Roma presso la libreria indipendente Eli

Lunedì 18 marzo la scrittrice Celeste Pansardi ha presentato la sua ultima opera “L’antica Lucania tra paesaggio, radici e spiritualità” presso la libreria indipendente Eli. Il libro, edito da Universo Sud Edizioni in collaborazione con il Consiglio Regionale della Basilicata, si configura come un appassionato viaggio tra i paesaggi e la spiritualità della terra dell’autrice. Canti arcaici, opere d’arte e credenze popolari sono protagonisti di un percorso che mira a riscoprire la profondità di una Lucania antica ma moderna, misteriosa e affascinante. La narrazione descrive e disegna le immagini di una terra rupestre, riscoprendo la storia, la tradizione e l’arte i di una cultura millenaria in cui si incontrano Oriente ed Occidente. Guarda al folklore con uno sguardo inaudito, ricercando i punti di continuità tra passato e presente. L’incontro tra antichità e modernità è sancito anche dal testo della poesia “San Senatro” di Pasquale Cataldi, presente nell’opera, che riporta alcuni versi di origine greco-bizantina.

Il volume era già stato presentato a Roma il 26 febbraio presso la Camera dei deputati. Questo secondo incontro nella capitale ha visto la presenza di alcuni rappresentanti dell’Associazione Dei Lucani A Roma, di cui la stessa Pansardi è vicepresidente, nonché la partecipazione del poeta Pasquale Cataldi.

Chi è Celeste Pansardi

Celeste Pansardi è una scrittrice, professoressa e filologa, nonché ricercatrice storica. Nasce a Lauria, ma vive a Roma da diversi anni. Ha insegnato latino e greco presso prestigiosi licei della capitale. Al centro delle sue opere, tuttavia, vi è quasi sempre la sua terra d’origine, che analizza e descrive con una prospettiva sempre nuova e originale.

