Carbonia Film Festival

Ritorno alle origini per ilche quest’anno, dopo due edizioni primaverili, ritroverà la sua collocazione autunnale e si svolgerà

Invariato invece lo spirito della manifestazione da sempre capace di intercettare il meglio della produzione cinematografica internazionale legata ai temi del lavoro e delle migrazioni, offrendo al pubblico una settimana di proiezioni, eventi speciali, mostre, concerti e masterclass.

Ma questa edizione del festival, organizzata come di consueto dalla CSC Carbonia – Società Umanitaria per la direzione artistica di Francesco Giai Via, sarà un laboratorio lungo tutto l’anno. Oltre alla nuova collocazione nel calendario festivaliero, Carbonia Film Festival vuole radicare la sua presenza nel territorio con un’offerta di cinema di qualità sempre più ampia. Al programma autunnale, si aggiunge quindi un’anteprima estiva durante la rassegna Cinema sotto le stelle a sottolineare l’importanza strategica del progetto e del suo impatto sul territorio.

In parallelo si sviluppa anche la nuova edizione di Carbonia Cinema Giovani Filming Lab, il progetto di formazione che per il terzo anno consecutivo seleziona un gruppo di giovani professionisti per un corso residenziale volto alla realizzazione di un film collettivo, mettendo al centro la memoria storica e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo del Sulcis-Iglesiente.

Per altre notizie clicca qui