Assegnazione di 4 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente. Domande prorogate al 26 aprile

Il Comune di Oristano ha prorogato al 26 aprile i termini di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per veicoli fino a 9 posti compreso il conducente.

Per ottenere la licenza di esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato sul sito istituzionale www.comune.oristano.it.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della titolarità del servizio.

Ogni partecipante può concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione.

Per l’inizio attività la pratica dovrà essere inoltrata tramite il software regionale all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico, secondo le procedure indicate sul portale regionale SUAPE.

La domanda di partecipazione, redatta in bollo da 16 euro secondo lo schema allegato al bando di concorso, e indirizzata al Comune di Oristano – Settore Sviluppo del Territorio – Servizio SUAPE, AA.PP. e Agricoltura, Piazza Eleonora D’Arborea n. 44 – 09170 Oristano, dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 26 aprile 2024 mediante raccomandata A/R, con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il martedì dalle 15.30 alle 17) o inviate alla PEC [email protected].

Farà fede la data di ricezione all’indirizzo PEC, il timbro di consegna dell’Ufficio Protocollo o la data di ricezione della raccomandata.

Il bando integrale e i moduli per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito internet www.comune.oristano.it e sono disponibili presso il Servizio Attività Produttive (Tel. 0783/791356), aperto al pubblico su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, il martedì dalle 15,30 alle 17,30.