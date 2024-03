Al centro dell’impegno sportivo di Alghero, l’Amatori Rugby emerge come baluardo di valori educativi e inclusivi, rivolti al rugby giovanile e mini rugby. Attraverso un programma strutturato, che vede il coinvolgimento di allenatori qualificati come Margherita Tsatsaris, Mario Riu e Michele Canulli, il club enfatizza l’importanza dello sviluppo umano e sportivo dei giovani atleti.

Amatori Rugby Alghero Un impulso all’inclusione e alla crescita attraverso lo sport giovanile

Le sessioni di allenamento, tenute il martedì e il giovedì per le categorie under 10 e under 12, sono concepite non solo per affinare le abilità fisiche ma anche per instillare valori fondamentali quali rispetto e spirito di squadra. “Giocare a rugby insegna valori imprescindibili, che accompagnano i giovani nella vita di tutti i giorni”, afferma Tsatsaris, riflettendo la filosofia del club.

I giovanissimi tesserati, tutti undicenni, tra cui Giada, Papa e Cesc per citarne solo alcuni, insieme agli altri compagni, raccontano di come il rugby abbia influenzato positivamente la loro esperienza nel mondo dello sport, ponendo l’accento sul gioco di squadra e sulla solidarietà. Queste testimonianze sono corroborate anche dai racconti dei genitori, che vedono nello sport una piattaforma di crescita e inclusione.

Sottolineando l’obiettivo di aumentare l’adesione allo sport, Matteo Toniolo, responsabile dello sviluppo giovanile, evidenzia le iniziative del club per rendere il rugby accessibile e coinvolgente, a partire dall’età scolare. L’esperienza diretta dei piccoli atleti che hanno recentemente partecipato come spettatori alla partita del Sei Nazioni Italia Scozia, testimonia l’impatto emotivo e motivazionale dello sport.

L’Amatori Rugby Alghero si conferma non solo come un club sportivo ma come un punto di riferimento educativo nella comunità algherese promuovendo l’inclusione e la formazione di persone migliori attraverso lo sport, essendo, un po’ come detto da atleti, allenatori e genitori una grande e meravigliosa famiglia.