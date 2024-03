Al via il campionato nazionale di rugby in carrozzina

Sono solo in cinque, ma assai agguerriti e con l’obiettivo di migliorare a prescindere dai risultati che il campo decreterà. I ragazzi della Sa.Spo cominciano la loro seconda esperienza col Campionato Italiano di Rugby in carrozzina organizzato dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) nella Palestra Mario Lanzi di Schio (Vicenza). Due le gare in programma nel primo dei tre concentramenti in calendario: si comincia sabato 16 marzo 2024 alle 17.30 contro i padroni di casa dell’H81 Vicenza, mentre domenica 17, alle 9:30, la sfida li vedrà opposti ai Mastini Cangrandi Verona. Ci saranno poi altre tre squadre da affrontare, successivamente, prima a Roma e poi a Verona: Polisportiva Milanese 1979, Ares Roma e Padova Rugby onlus.

Ecco l’elenco dei rugbisti saspini che durante tutto l’inverno si sono allenati con magistrale impegno: il capitano Stefano Perra, Salomon Menana Abaga Ocomo, David Kete, Simone Melis, Giovanni Ambus.

Con loro attraverseranno il Tirreno gli allenatori Nicola Marcello, Dario Carrone, e Sandro Floris, il meccanico Roberto Perra, i dirigenti accompagnatori Claudio Secci e Giorgio Loi.

Tutte le gare in programma a Schio saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della FISPES.