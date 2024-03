A Cagliari l’evento “I’m cooking!”, un incontro di inclusione lavorativa nel settore della ristorazione e dell’ospitalità

Cagliari, 21 marzo 2024 – La città di Cagliari si appresta a diventare il palcoscenico di un evento che celebra l’inclusione lavorativa nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. L’Associazione Bambini Cerebrolesi – Abc Sardegna, ente promotore dell’iniziativa in collaborazione con Abc Italia, ha il piacere di annunciare “I’m Cooking!“, un incontro che si terrà sabato 23 marzo 2024 alle ore 10 nella sua nuova sede di via Giudice Mariano 49, a Cagliari.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri esponenti del settore e rappresentanti di note realtà solidali nel campo della ristorazione e dell’ospitalità, quali la cooperativa sociale “C’era l’Acca” di Aosta, la “Locanda dei Buoni e Cattivi” e “Noi Altri Gastronomia inclusiva” di Cagliari, che si uniranno all’Abc per condividere le loro esperienze e visioni.

«Un evento da non perdere, un ulteriore passo verso un domani senza barriere», sottolinea Marco Espa, presidente di Abc Italia. «”I’m Cooking!” si propone come un momento di dialogo e confronto, dove le storie di integrazione e le opportunità di crescita professionale saranno al centro dell’attenzione, offrendo spunti di riflessione e ispirazione per un futuro più inclusivo».

A tal proposito l’Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna invita tutti, a partire dagli operatori professionali del settore, a partecipare a questo appuntamento significativo.

Per informazioni e ulteriori dettagli è possibile contattare l’organizzazione, all’indirizzo [email protected] o al numero 342-1575189.