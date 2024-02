Vergognosa situazione a Corviale, la denuncia di IdD

La vergognosa situazione di Corviale a Roma denunciata dall’Italia dei Diritti

Non si può vivere tra i rifiuti e respirare l’aria inquinata dai fumi della loro combustione, a Corviale tutti sanno ma nessuno interviene e le autorità capitoline lasciano fare

Roma 20 febbraio 2024: Continua l’opera di denuncia relativa al degrado ambientale del territorio capitolino da parte del movimento Italia dei Diritti. L’interesse si sposta nel Municipio XI di Roma Capitale e precisamente a Corviale dove vige una situazione di inquinamento ambientale che si protrae ormai da anni.

A segnalare questa drammatica situazione è la neo Responsabile per il Municipio Roma XI dell’Italia dei Diritti Floriana Ventura:” In uno dei lotti di terreno che si trova dietro gli orti di Corviale nei pressi delle case dell’Ater, ormai da anni è presente una vera e propria discarica a cielo aperto che in teoria tutti vedono, ma che in pratica nessuno nota. In questo appezzamento di terreno, si notano vari rifiuti abbandonati scaricati da persone che non hanno alcun rispetto per l’ambiente né per la salute altrui visto che spesso questi rifiuti vengono bruciati con il conseguente inquinamento dell’aria che i residenti del posto respirano.

Puntualmente intervengono i vigili del fuoco per spegnere questi fuochi, ma nonostante tutti siano a conoscenza di questa situazione, nessuno interviene. Speriamo che dopo il nostro intervento – conclude la Ventura – si possa arrivare alla risoluzione del problema”.

Le parole di Spinelli

Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti interviene su quanto segnalato dalla Ventura:” Sappiamo che c’è in cantiere un progetto di riqualificazione della zona, e che già da questo mese sarebbero previste le prime bonifiche, quello che però ci chiediamo e che vorremmo sapere da chi amministra Roma, il Sindaco Gualtieri, il presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi e dalla Polizia Locale, perché nonostante le varie denunce e l’immondizia che crea una discarica a cielo aperto con materiali altamente inquinanti e addirittura bruciati, nessuno è intervenuto per porre fine a questo disastro ambientale.

Inoltre vorremmo anche essere messi a conoscenza di quali siano effettivamente i terreni previsti nel piano di bonifica e se questo lotto, il cui ingresso è in via Ettore Ferrari, rientra in questo progetto. Risposte che non vogliamo soltanto in forma verbale, ma anche con interventi materiali atti a porre fine a questa ennesima dimostrazione di malgoverno della Capitale. Non si possono far vivere i cittadini di Roma che abitano in questa zona popolare compresi anziani e bambini, in mezzo ai rifiuti e far respirare loro l’aria inquinata dalla combustione degli stessi; è una vergogna assoluta – conclude Spinelli – della quale i signori amministratori di Roma devono assumersi la responsabilità”.