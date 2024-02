SDR ODV celebra 15 anni di vita

SDR ODV: Assemblea annuale soci celebra primi 15 anni di vita, Presidente Melis, Associazione Partigiana dei diritti

L’associazione culturale “Socialismo Diritti Riforme ODV” celebra i primi 15 anni di vita. L’occasione è l’Assemblea annuale dei soci in programma sabato 24 gennaio a partire dalle ore 17.00 nella Saletta di via Machiavelli 120/A. Un momento di riflessione sul traguardo raggiunto ma anche un’autoanalisi sulla realtà del sodalizio, sulle prospettive e sui nuovi programmi.

“Un compleanno importante che – osserva Paola Melis, presidente di SDR ODV – ci consente di tirare le somme su quanto abbiamo costruito, ricordare le persone che abbiamo incontrato in questo percorso, peraltro non facile, e mettere l’accento sulla nostra principale caratteristica. Nessun dubbio sul fatto che la nostra associazione, in questi tre lustri, si è distinta per essere partigiana dei diritti senza aggettivi.

L’impegno costante, in particolare nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta, si è concretizzato con oltre 4 mila colloqui, la creazione di una Parruccheria, la realizzazione di corsi di Ricamo, Sartoria, Parruccheria, con il rilascio di attestati, l’organizzazione di incontri-dibattito e concerti. Non abbiamo però tralasciato le problematiche della sanità e dei diritti degli anziani e dei minori. Da 15 anni, l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna promuoviamo con la Fidapa di Cagliari “Un sorriso oltre le sbarre”, una mattinata con le detenute e le Agenti Penitenziarie coinvolgendo rappresentanze istituzionali e annualmente il “Premio Solidarietà Donna” per valorizzare una figura femminile che si sia distinta per azioni di rilievo socio-culturale”.

Tanti i temi del 2023

“Il 2023 – sottolinea Maria Grazia Caligaris, socia fondatrice di SDR – è stato dedicato a diversi temi di attualità. Abbiamo infatti affrontato con “I Martedì di SDR” l’autonomia differenziata, la parità di genere, la legge elettorale, il sistema penale e il ruolo dell’avvocatura, il caso Zuncheddu e gli errori giudiziari, la vicenda di Aldo Scardella con il contributo dell’OPG (Osservatorio Per la Giustizia). Abbiamo voluto promuovere incontri e sinergie con altre associazioni occupandoci anche di informazione, neuropsichiatria infantile, REMS e riforma psichiatrica. Come partigiana dei diritti SDR si fa parte attiva nella manifestazione del 25 aprile e partecipa a convegni e dibattiti mettendo a disposizione la sua esperienza. Esserci significa non arrendersi e continuare costruire piccole eredità virtuose”.

Nata nel 2009 per iniziativa del compianto giornalista Gianni Massa e di Maria Grazia Caligaris e di un gruppo di persone impegnate in diversi ambiti socio-culturali, l’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, è trasmigrata nel Runts diventando ODV (Organizzazione di Volontariato).