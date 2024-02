Una recinzione in memoria della capretta Bella aggredita da cani lasciati liberi. Il Rifugio Valentina lancia raccolta fondi

“È successo a Bella ma poteva succedere a Rosina, ai galli o ad un altro qualsiasi dei nostri animali. Purtroppo per via dell’inciviltà di certe persone oggi fare la recinzione diventa per noi di vitale importanza. Il terreno è grande e servono tanti soldi tra materiale e manodopera”.

Sono le parole di Andrea Cossu, proprietario del Rifugio Valentina che assiste e accoglie animali abbandonati o in difficoltà.

La capretta Bella è stata aggredita e uccisa da cani lasciati liberi e per questo è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe per recintare tutto il terreno e creare un’area più sicura e spaziosa per poter far brucare le caprette in libertà e sicurezza. Al momento sono stati donati 4mila euro.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://www.gofundme.com/f/una-recinzione-in-memoria-di-bella