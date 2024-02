“Una macchina per due”: un fumetto riscopre la figura di Teresa Noce

La storia è incentrata sulla figura della partigiana e attivista comunista, una delle ventuno donne elette all’Assemblea Costituente che contribuirono alla stesura della Costituzione Italiana. L’opera, pubblicata dalla casa editrice Condaghes, è stata ideata dalle allieve e dagli allievi della classe III D del Liceo Scientifico Sportivo del Convitto Vittorio Emanuele II di Cagliari (anno scolastico 2022-23), scritto dallo sceneggiatore Daniele Mocci e illustrato dal disegnatore Jean Claudio Vinci. Consta di 27 pagine ed è venduta al prezzo di 8 euro

È in libreria, coronamento finale di una delle numerose attività del progetto “I ragazzi dell’Internazionale: la nascita del Partito Comunista Italiano raccontata dai giovani”, ideato e gestito da il Crogiuolo, Centro di intervento teatrale e culturale di Cagliari, selezionato e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel fumetto sono narrate le vicissitudini di una giovanissima Teresa Noce, coinvolta in prima linea nelle lotte per la difesa dei diritti delle lavoratrici alla FIAT di Torino all’indomani della Prima guerra mondiale, e l’incontro tra la protagonista e Luigi Longo, che in seguito diverrà suo marito e segretario del PCI.

Sviluppato nell’ambito delle iniziative culturali e celebrative del centenario della fondazione del PCI, l’iniziativa è stata concepita in partnership con diverse realtà: l’Associazione “Antonio Gramsci” di Cagliari, Issasco (Istituto sardo per la storia dell’antifascismo e della società contemporanea), la Biblioteca Gramsciana di Villa Verde, il C.I.D. (Centro di Iniziativa Democratica), l’Associazione culturale “Casa natale Antonio Gramsci” di Ales e la Fondazione Istituto Piemontese “Antonio Gramsci”.

La scrittura del soggetto e la fase progettuale della sceneggiatura di Una macchina per due, sono state sviluppate tra i banchi del Liceo Scientifico Sportivo del Convitto di Cagliari, nel corso di un laboratorio di scrittura-sceneggiatura tenuto da Daniele Mocci.

Per le studentesse e gli studenti il laboratorio ha rappresentato l’opportunità di guardare al fumetto con occhi differenti da quelli del “semplice” lettore o dell’appassionato. Gli allievi hanno conosciuto e sperimentato alcune peculiari modalità tecniche e creative di scrittura tipiche del linguaggio fumettistico.

L’acquisizione di queste competenze, coniugate allo sviluppo di alcune indispensabili doti creative, ha permesso ai giovani discenti di portare a compimento la stesura di un soggetto in cui dati storici e fiction trovassero un corretto equilibrio.

Affinché tale processo potesse svolgersi in maniera corretta e coerente con gli obiettivi progettuali, è stato fondamentale il lavoro propedeutico svolto dalla professoressa Laura Stochino che, oltre a essere la docente di storia della classe, è anche la referente per la didattica dell’Issasco, partner del progetto sul piano scientifico e operativo.

Con la realizzazione di questo progetto la figura di Teresa Noce ha assunto per i ragazzi e le ragazze una dimensione molto più concreta rispetto a quella che avrebbe avuto se fosse stata “soltanto” oggetto di studio. Tale scelta didattica ha favorito un coinvolgimento emotivo degli studenti e delle studentesse che si è tradotto in un interesse concreto per il lavoro, creando anche accesi dibattiti interni sulla funzionalità dei riferimenti storici da selezionare e sulla scelta delle soluzioni narrative da compiere.

Alla chiusura del percorso laboratoriale, assimilabile a quello delle cosiddette “writers room” del cinema, la classe ha consegnato la stesura del soggetto definitivo e una prima bozza di suddivisione del racconto in scene. Quest’ultima è stata poi ripresa dallo sceneggiatore Daniele Mocci che l’ha trasformata in una sceneggiatura vera e propria.

L’opera è stata completata dal disegnatore e fumettista Jean Claudio Vinci, che ha “tradotto” in immagini la sceneggiatura. Una “traduzione” rispettosa del testo ma non pedissequa.

