Ucraina-Russia, “abbattuto aereo di Mosca” – Video

(Adnkronos) – Le forze aeree ucraine hanno rivendicato l'abbattimento di un aereo militare russo d'allarme e controllo A-50 in volo sul mare di Azov. Lo ha annunciato il comandante delle forze aeree, Mykola Oleshchuk. A quanto ricorda il Kyiv Independent, la Russia possiede nove A-50 e un altro di questi aerei era stato abbattuto dagli ucraini sul mare d'Azov il 14 gennaio. Come aerei di allarme e controllo, gli A-50 possono individuare sistemi di difesa anti aerea, guidare missili e coordinare gli obiettivi dei caccia russi. A febbraio, gli ucraini hanno rivendicato l'abbattimento di diversi aerei russi: due caccia Su-34 il 21, un Su-34 e un Su-35s il 19, un Su-34 il 18, due Su-34 e Su-35 il 18. Sui canali Telegram, però, vengono diffuse immagini che documenterebbero rottami in fiamme nella zona di Krasnodar. —internazionale/ [email protected] (Web Info)