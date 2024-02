Thiesi e Ittiri: lavori in corso nelle strutture sanitarie per circa 3 milioni di euro

Sassari, 29 febbraio 2024 – La Direzione aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione che dal primo marzo l’ospedale di Thiesi sarà interessato dai lavori di riqualificazione dell’immobile. Un intervento del valore di mezzo milione di euro che interesserà l’intero stabile.

Le lavorazioni riguarderanno l’impianto di rilevazione dei fumi e quello antincendio, oltre all’impianto elettrico: l’inizio dei lavori è previsto per venerdì primo marzo e la conclusione entro l’estate, per un intervento di 510.000 euro.

L’area del cantiere verrà adeguatamente segnalata e sono stati previsti dei percorsi alternativi dedicati all’utenza che frequenta la struttura. L’Azienda sanitaria, nello comunicare l’avvio dei lavori, si scusa anticipatamente con la popolazione per eventuali rallentamenti che si potrebbero generare, ma assicura che l’attività programmata è indispensabile per il miglioramento dell’erogazione dei servizi sanitari.

Entro il mese di giugno, sempre al “Civile” di viale Madonna di Seunis, nel mese di giugno, partiranno i lavori di adeguamento dell’edificio per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità: in questo caso l’intervento, per un valore di 1.200.000 euro, prevede l’adeguamento dell’impianto elettrico, idraulico, ma anche dell’impianto di condizionamento e meccanico. Oltre al rinnovamento di infissi, pavimenti, rivestimenti. Nel rispetto della normativa sull’accreditamento delle strutture sanitarie, la gara d’appalto prevede anche l’impermeabilizzazione della struttura.

Sono invece in fase di conclusione i lavori di natura edile e impiantistica avviati qualche mese fa nella struttura sanitaria di Ittiri. L’Intervento, iniziato a settembre e la cui conclusione e’ prevista per il 30 marzo prossimo, ha interessato il rifacimento dell’impianto elettrico, realizzazione dell’impianto antincendio e rilevazione fumi, per un impegno di spesa di circa 350 mila euro.

Anche “l’Alivesi” verrà interessato, entro il mese di giugno, dai lavori di adeguamento per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità: 800.000 euro di progetto che prevede interventi sia al piano terra che al primo piano.