Ascolti tv, Giletti con ‘La tv fa 70’ vince la serata

(Adnkronos) – Lo show celebrativo per i 70 anni della televisione, 'La Tv fa 70', condotto da Massimo Giletti su Rai1 si è aggiudicato gli ascolti della serata di ieri con 2.511.000 telespettatori e il 20% di share. Il 'Grande Fratello' su Canale 5 ha registrato 2.239.000 telespettatori e il 16,5%. Terzo posto per Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' ha ottenuto 1.855.000 telespettatori e il 10,7% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Taken 3 – L’ora della verità', seguito da 1.439.000 telespettatori pari al 7,7%, mentre Rai2 con la terza puntata di 'Mare Fuori 4' ha raccolto 995.000 telespettatori e il 5,7% di share. 'Una Giornata Particolare – I Medici: La congiura dei pazzi', in replica su La7, ha registrato 899.000 telespettatori e il 4,9% e Retequattro con 'Fuori dal Coro' ha segnato il 4,5% di share e 670.000 telespettatori. Chiudono la classifica Tv8 con 'Italia’s Got Talent' (560.000 telespettatori, share 3%) e Nove con 'Stargate – La porta delle stelle' (320.000 telespettatori, share 1,8%). Nell'access prime time domina Rai1 con 'Cinque Minuti' (4.371.000 telespettatori, share 21,4%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (5.313.000 telespettatori, share 25,3%). Su Canale 5 'Striscia la notizia' è stato visto invece da 3.213.000 telespettatori pari al 15,3%. Anche nel preserale Rai1 è vincente con 'L'Eredità', che ha conquistato 4.632.000 telespettatori e il 26,3%, mentre 'Avanti un altro!' su Canale 5 ha ottenuto 3.781.000 telespettatori e 22,4% di share. — [email protected] (Web Info)