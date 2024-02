Sorgono. Il 20 e 24 apertura ambulatorio pediatrico

SORGONO, 16 FEBBRAIO 2024 – In attesa dell’assunzione e assegnazione, da parte di ARES Sardegna, dei Pediatri di Libera Scelta, con incarico di titolari o provvisori, per ricoprire i due ambiti del Distretto Sanitario di Sorgono, attualmente scoperti, la ASL di Nuoro, al fine di garantire l’assistenza sanitaria ai bambini in età pediatrica residenti nei comuni del Distretto Socio Sanitario di Sorgono, per la settimana dal 19 al 24 febbraio 2024, provvederà alla apertura di un ambulatorio con medici specialisti pediatri, al 3° piano dell’Ospedale San Camillo.

L’ambulatorio sarà aperto nei seguenti giorni e orari:

Martedì 20 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Giovedì 22 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

La ASL di Nuoro sta inoltre procedendo alla adozione e successiva pubblicazione di avvisi di reclutamento di professionisti, anche in pensione, nonché di dirigenti pediatri già operanti in ambito aziendale, interessati a svolgere le funzioni di assistenza specialistica pediatrica nel Distretto Sanitario di Sorgono.