(Sardegna- Truzzu) Pride e Murgia, Marrazzo (Partito Gay), I Pride sono un diritto costituzionale non una concessione di Truzzo. Su Murgia parole offensive. Con Todde si volta pagina

“Le parole del Candidato alla Regione Sardegna Truzzu del Centro Destra, in merito al fatto che lui ha concesso da Sindaco la possibilità di fare il Pride senza pagare contributi, sono parole che ci lasciano basiti, i Pride sono manifestazioni per i diritti garantite dalla costituzione e non soggette a concessioni e contributi come le iniziative di carattere commerciale.

(Sardegna- Truzzu) Pride e Murgia, Marrazzo (Partito Gay), I Pride sono un diritto costituzionale non una concessione di Truzzo. Su Murgia parole offensive. Con Todde si volta pagina

La sua dichiarazione che aveva la volontà di farsi percepire lgbt-friendly, in realtà mostrano una percezione autoritaria delle libertà politiche e sociali garantite dalla costituzione. Pertanto invitiamo la comunità LGBT+ Sarda a votare per il cambiamento garantito da Alessandra Todde, che sostenendo il nostro programma garantisce pieni dirit ti dalle famiglie LGBT+, ed a tutta la nostra comunità, partendo proprio dal Referendum sul Matrimonio.

Inoltre, troviamo una caduta di stile la scelta di Truzzu di non dedicare una via a Michela Murgia, indipendentemente dalle posizioni politiche di appartenenza, un Sindaco dovrebbe riconoscere il valore anche di coloro che la pensano differentemente da lui, un altro brutto esempio di uso autoritario del potere. “Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale e Manuel Pirino Referente Sardegna Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

Per altre notizie simili clicca qui: Sardegna: Marrazzo (partito gay): +Europa gioca sulla pelle delle persone lgbt+ per cercare voti, non ha sottoscritto il referendum sul matrimonio lgbt