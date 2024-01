“Assurde le critiche di +Europa a Partito Gay LGBT+ che ha 43 consiglieri eletti ed un assessore, che ha scritto, approvato e fatto approvare la delibera comunale che sanziona con 500 euro chi discrimina le persone LGBT+, ed il nostro programma è il più avanzato per i diritti LGBT+ , ed Alessandra Todde lo ha sottoscritto e fatto suo, per questo la sosteniamo.

Sardegna: Marrazzo (partito gay): +Europa gioca sulla pelle delle persone lgbt+ per cercare voti, non ha sottoscritto il referendum sul matrimonio lgbt

Inoltre, con il Movimento 5 Stelle abbiamo anche presentato il Referendum sul Matrimonio Egualitario, che +EUROPA non ha sottoscritto, come detto dal suo segretario Magi, allo scorso Pride di Roma, in presenza di giornalisti ed attivisti, dicendo: “perchè il re ferendum non era stato condiviso prima con loro” a differenza di quanto noi abbiamo fatto con il referendum sull’ Eutanasia e la Cannabis dove abbiamo firmato senza se e senza ma. Cosa che una forza progressista deve fare se ci tiene veramente ai diritti e non li vuole strumentalizzare solo per fini elettorali.

Ricordo poi a +Europa che noi con il Movimento 5 Stelle abbiamo proposto e fatto approvare al Senato grazie alla Senatrice Alessandra Maiorino e al sostegno del Senatore Ettore Licheri entrambi di M5S, il fondo per le vittime LGBT+, che da 20 anni come attivisti chiedevano di approvare, anche ad Emma Bonino, che nonostante sia stata Ministra non ha mai portato in votazione una legge per LGBT+ da lei proposta. Invito, +EUROPA a lavorare su proposte concrete per le comunità LGBT+, partendo dai comuni e dalle Regioni dove è presente e governa ed ha governato in maggioranza e dove non si sono visti ris ultati concreti sino ad oggi, ai quali proponiamo di far approvare la nostra sanzione di 500 euro contro gli omobitransfobici, e non a fare la guerra a chi come noi fa attivismo e volontariato da 20 anni a supporto delle vittime LGBT+. +Europa abbia almeno rispetto della nostra storia e della nostra comunità che non va strumentalizzata.”

Fabrizio Marrazzo, Marina Zela, Andrea Grassi fondatori Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale.