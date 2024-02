Sardegna, Castelli (ScN): impresa Todde, ottimo risultato ‘Orizzonte Comune’ federata a ScN

“Complimenti ad Alessandra Todde, neo presidente della Regione Sardegna, per l’ottimo risultato ottenuto. Una vera impresa. Il centrodestra si è sgretolato al primo voto utile, con un clamoroso tracollo della Lega. Del resto tutte le bugie di questo governo sono già state smascherate. Siamo estremamente soddisfatti per il risultato ottenuto dalla lista Orizzonte Comune dell’amico Francesco Cuccureddu, federata a Sud chiama Nord. Complimenti per il risultato raggiunto (oltre il 3% su tutta la Regione), un altro tassello che permette al nostro progetto di crescer sempre di più. Una federazione voluta fortemente dal nostro leader Cateno De Luca, che salda l’asse Sicilia-Sardegna, che alle prossime europee sarà determinante”.

Lo afferma l’On. Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.