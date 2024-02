Rubrica “Abbiamo bisogno di Eroi” | Episodio 24 – Perchè il Sony’s Spider-Man Universe non funziona?

Perchè il Sony’s Spider-Man Universe non funziona? La risposta è semplice: costruiresti mai una casa senza le pareti? No. Vi spieghiamo meglio…

Il Sony’s Spider-Man Universe è ormai nel suo sesto anno di vita, con il nuovo film appena uscito al cinema: Madame Web, da molti definito tra i peggiori cinecomics di sempre.

Ma perchè non funzionano? I motivi sono molteplici:

Non c’è Spider-Man. Come si può tenere in piedi un universo di film con protagonisti strettamente legati a Spider-Man, se Spider-Man non c’è?

Prendiamo in esame Venom e Venom: La furia di Carnage:

Questi due film, tecnicamente e artisticamente pessimi, raccontano di Eddie Brock, alias Venom, che nei fumetti diventa un avversario di Spider-Man, nato direttamente dal simbionte che si era inizialmente legato a lui.

Nel film la storia viene totalmente stravolta, così come viene snaturato il personaggio, che da temibile avversario si trasforma in una macchietta comica imbarazzante.

I due film, inoltre, sono stati disprezzati dalla critica e aspramente criticati per il contenuto banale, irrispettoso del materiale originale e infantile.

Stessa sorte è spettata a Morbius, che vede come protagonista Michael Morbius, vampiro nemico di Spider-Man.

Il trailer del film, uscito dopo Spider-Man: No Way Home, mostra elementi che potevano incuriosire i fan: infatti si può notare un poster di Spider-Man, riferimenti vari e l’apparizione di Adrian Toomes, che nel MCU è cattivo del Tessiragnatele.

I fan si sono trovati spaesati ma incuriositi, e si sono trovati in sala un film completamente diverso.

Di Spider-Man? Nessuna traccia, nemmeno riferimenti a Venom, e Adrian Toomes appare solo nelle scene post-credits, in scene già viste nei trailer.

Questo inganno ha fatto infuriare i fan, artefici inoltre, di numerosi meme sul film e sul suo insuccesso.

Morbius, a differenza di Venom, non ha trovato nemmeno una piccola fetta di pubblico che lo ha apprezzato.

La totale incoerenza del film ha portato i fan a definirlo uno dei cinecomics peggiori di sempre. Alcuni sostengono che lo sia effettivamente.

Madame Web è l’ultimo uscito e ha gli stessi problemi di Morbius: è un film ingannevole, privo di sceneggiatura, introspezione di alcun tipo e tecnicamente pessimo.

Il film ha dimostrato quanto Sony non sia in grado di gestire un universo del genere e che la qualità non è nelle loro corde.

I film sono giudicati sempre peggio da critica e fan, che sfociano in sfottò, meme e perdita economica.

Basti pensare che Madame Web è costato 80 milioni di dollari e dalla sua uscita è intorno ai 51 milioni, sempre più in down.

La cifra è irrisoria.

Perciò ci troviamo davanti ad uno dei peggiori “successi” commerciali che il cinema abbia mai visto: un universo condiviso privo di qualità, senza alcun seguito e profondamente errato alla base.

Un universo legato a Spider-Man, che non ha Spider-Man?

Una casa senza le pareti.

Numerosi sono i progetti in sviluppo, che potrete leggere dettagliatamente qui: https://it.wikipedia.org/wiki/Sony%27s_Spider-Man_Universe

Ma dopo Madame Web, è difficile che si possa andare oltre.

I prossimi film del Sony’s Spider-Man Universe in uscita sono: Kraven The Hunter e Venom 3, si preannuncia già un disastro totale.

Per ora i film del Sony’s Spider-Man Universe sono: Venom (2018), Venom: La furia di Carnage (2021), Morbius (2022) e Madame Web (2024).

Cosa dovremmo aspettarci?

Il futuro di questo universo è nell’oblio, e i fan, la bocca della verità, tendono verso la fine.

Articolo di Michael Bonannini