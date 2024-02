Pasqua: Altromercato tra cioccolato, progetti di riforestazione e storie di rivincita

Milano 21 febbraio 2024 – Si avvicina il periodo più goloso dell’anno, scaffali pieni di colori sgargianti invadono le corsie dei supermercati, il profumo di cioccolata si diffonde nell’aria e presto si potranno rompere quelle gustose uova di cioccolato al latte, fondente o con deliziose inserzioni per scovare la sorpresa nascosta nel dolce guscio. Un’atmosfera di gioia e di festa, eppure il cioccolato delle uova di Pasqua può anche nascondere brutte sorprese: ingiustizie, sfruttamento, deforestazione, questi gli elementi che contraddistinguono spesso la filiera del cacao nel mondo.

Altromercato propone uova differenti, con un cioccolato di qualità, etico e sostenibile.

La differenza risiede nell’acquisto di cacao e zucchero direttamente dalle cooperative di produttori, nel prezzo giusto per il lavoro di contadini e artigiani, nella creazione di rapporti trasparenti e duraturi e nel supporto ai produttori che investono nella qualità della materia prima e nel rispetto dell’ambiente.

Sono Uova di Pasqua che portano con sé storie di rivincita come quella di Conacado in Repubblica Dominicana che fornisce il cacao biologico Santo Domingo per le uova Altromercato e consente a migliaia di contadini di gestire autonomamente la produzione e la vendita del loro cacao, impiegando parte del ricavato a favore della collettività. La storia delle artigiane di Prokritee in Bangladesh che trovano riscatto e indipendenza economica grazie alla lavorazione della carta seta e alla sua decorazione per confezionare le uova di Pasqua Altromercato e le colombe. Anche la storia di Selyn in Sri Lanka, realtà di commercio equo che realizza le sorprese di stoffa tessute a mano su telai tradizionali. Selyn, ha ridato vigore alla lunga tradizione cingalese del telaio a mano e si impegna a creare condizioni di lavoro favorevoli e a garantire una serie di importanti servizi per i lavoratori come l’assistenza medica, formazione scolastica per i giovani e prestiti agevolati.

Per la Pasqua 2024 ecco l’offerta Altromercato

LINEA “GROW”

NOVITÁ Uovo di cioccolato fondente gianduia con granella di nocciole (22,00€)

con granella di nocciole (22,00€) Uovo di cioccolato extra fondente bio con granella di fave di cacao (22,00€)

con granella di fave di cacao (22,00€) Uovo di cioccolato finissimo al latte bio con granella di caramello salato (22,00€)

Ogni uovo della gamma GROW cela al suo interno una sorpresa sostenibile: per ogni uovo verrà piantato un albero di cacao a sostegno del progetto di riforestazione delle comunità del dipartimento di Ucayali in Perù (associate a Norandino).

A Pasqua 2023 grazie al GROW sono stati piantumati, prima in vivaio e poi definitivamente nelle parcelas dei produttori, 6.300 alberi di cacao. Sono stati inoltre erogati fondi per corsi tecnici di formazione e sostenute 42 famiglie beneficiarie delle piantine di cacao.