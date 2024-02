Lunedì 26 la giornata di studio organizzata dalla Scuola di Formazione OIC. Ancora una giornata di approfondimento sulla disciplina degli appalti pubblici alla luce del nuovo Codice organizzata dalla Scuola di Formazione OIC e diretta ai liberi professionisti e ai tecnici che lavorano nella Pubblica Amministrazione.

Nuovo Codice appalti: Direzione dei Lavori e Gestione del cantiere.

Conoscere e comprendere le competenze e responsabilità del ruolo del Direttore Lavori alla luce della disciplina prevista dal Nuovo Codice Appalti. È questo il tema centrale della giornata di studio organizzata per il prossimo lunedì 26 febbraio dalla Scuola di Formazione OIC con il contributo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari e dei Periti Industriali di Cagliari. Un appuntamento dedicato all’aggiornamento per i tecnici sardi che lavorano nel mondo delle professioni e nelle amministrazioni pubbliche.

Il seminario si terrà in due sessioni (mattutina dalle 9 alle 13 e pomeridiana dalle 14.30 alle 18.30) nella sede cagliaritana della Scuola in via Tasso 33, ed è inserito nel ciclo di seminari La disciplina degli appalti pubblici alla luce del nuovo Codice.

Guidati da Francesco Barchielli, avvocato amministrativista esperto della normativa prevista dal Nuovo Codice degli Appalti, i partecipanti esploreranno temi come l’affidamento del servizio di direzione lavori, le responsabilità e il ruolo del direttore, l’attestazione di cantierabilità, oltre alla verifica e validazione del progetto. Il programma toccherà inoltre aspetti cruciali come la gestione delle proroghe, delle varianti, il regime delle riserve, e le modalità di risoluzione contrattuale, fornendo un quadro completo delle competenze necessarie per navigare con sicurezza le complessità della gestione di un cantiere.

“In questo momento cruciale, la Sardegna è di fronte a un’opportunità senza precedenti di rinnovamento strutturale e infrastrutturale, grazie all’accesso a fondi significativi provenienti sia dall’Europa che da altre fonti. È essenziale impiegare queste risorse con rapidità, efficacia, e trasparenza, assicurandosi al contempo il rispetto delle normative vigenti – spiega il presidente della scuola di Formazione OIC Angelo Loggia – La Scuola di Formazione OIC, con il supporto dell’OIC e dell’Ordine dei Periti Industriali, si impegna attivamente a offrire agli operatori del settore gli strumenti necessari per affrontare questa sfida, e far sì che l’adeguamento al nuovo Codice degli Appalti sia in un’opportunità per ottimizzare l’azione amministrativa, piuttosto che un ostacolo“.

Per maggiori informazioni e per l’iscrizione (obbligatoria) è possibile consultare il sito web scuolaformazioneoic.it oppure contattare la segreteria via mail [email protected] o al numero 0702041417.