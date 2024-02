Debora Vella nella giuria di “EmergentePastry 2024”

La giovane pasticcera Debora Vella dell’Atelier Gourmet di Gatteo Mare ha incoronato il vincitore del 2024 nel prestigioso contest gastronomico che la vide protagonista nel 2021

Anche Debora Vella, in qualità di campionessa uscente, ha fatto parte della giuria di “EmergentePastry 2024”, il piu’ importante Contest gastronomico italiano dedicato ai migliori pasticceri Under 30.

Debora – che ha lavorato alla “Dolce Locanda Perbellini” di Verona e alla Madonnina del Pescatore (due stelle Michelin) prima di approdare dal settembre scorso all’Atelier Gourmet di Gatteo a Mare – e’ stata protagonista della cerimonia di premiazione andata in scena lo scorso 21 febbraio al Politecino CAPAC di Milano, dove gli otto finalisti in gara hanno affrontato la prova decisiva che doveva decretare il vincitore di questa edizione.

Alla fine, la giuria ha premiato Riccardo Bazzo del ristorante La Peca (due stelle Michelin) di Lonigo (Vicenza), un’affermazione che spezza l’egemonia delle donne che si erano aggiudicate le due precedenti edizioni: nel 2019 trionfo’, infatti, Elisa Zanelli (allora in forze al Ristorante Rose Salò di Brescia) e nel 2021 appunto Debora Vella, che s’impose con una torta risino aromatizzata al cardamomo e mandarino e, per la sezione “dolce al piatto”, con una monoporzione con un biancomangiare, lampone e cioccolato fondente, all’interno di una frolla alla vaniglia.

Figlia di ristoratori di Montallegro, un paesino in provincia di Agrigento, la siciliana Debora Vella, come detto, lavora ormai da sei mesi per l’Ateleir Gourmet del Masterchef Aldo Santoro, che le ha affidato l’intera produzione della pasticceria artigianale. Qui a Gatteo Mare, ha portato la sua cultura gastronomica siciliana, formatasi negli anni all’Italian Chef Academy ma soprattutto affinata durante le esperienze maturate con lo chef bistellato Giancarlo Perbellini e con lo chef Moreno Cedroni della Madonnina del Pescatore di Senigallia.

“Nel nostro ristorante – spiega Aldo Santoro – abbiamo creato un mondo dedicato alla pasticceria partendo dalle colazioni al banco fino all’intera gestione dei dessert alla carta. Da noi Debora può esprimere liberamente il suo talento coltivando la sua passione e sperimentando tecniche innovative. Il tutto affiancata dalla nostra fiducia”.