Loceri dice addio alla sua centenaria Maria Mulas

Loceri 02 febbraio 2023

– Si è spenta ieri all’età di 101 anni, la nonnina di Loceri, lasciando il ricordo di sé ai parenti e al paese intero di cui era diventata la memoria storica.

Maria Mulas era conosciuta e amata da tutti nel paese ogliastrino dove aveva sempre vissuto e dove era la nonna adottiva di molti. Il 4 agosto 2022 per il compimento del suo centesimo anno aveva fatto una festa per tutti i cittadini. Lascia la nipote Rosanna Mulas con cui abitava nella casa del centro storico, altri 5 nipoti e l’intera comunità che la stimava.

Discendente da una famiglia che viveva a Loceri da generazioni, Maria Mulas era entrata nel cuore dei suoi compaesani: “Ha custodito parte della storia del nostro paese, – dicono il sindaco Gianfranco Lecca, gli assessori e i consiglieri comunali– non dimenticheremo le parole di vicinanza che aveva sempre nei confronti dei più fragili, ci diceva che la cosa più importante era l’affetto e l’aiuto per le persone che soffrono, aiuto che non aveva mai lesinato. Qui a Loceri ha vissuto una vita serena ogni giorno sino alla fine nonostante le difficoltà, mostrandoci con gentilezza la sua tenacia e la sua forza”.

I funerali si terranno sabato 3 febbraio alle 10.00 nella Parrocchia di San Pietro Apostolo a Loceri.