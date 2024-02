Immobile punta il Cagliari e i 200 gol in Serie A: Lazio avant, in quota l’insidia Ranieri a 3,50

ROMA – L’ultima vittoria del Cagliari sulla Lazio risale al 2013 e, secondo i bookmaker, la statistica non dovrebbe cambiare questo sabato. Su Better e Newgioco la sfida di Serie A tra le due squadre vede la Lazio avanti, ma non sarà una partita semplice: gli uomini di Sarri si giocano vincenti tra 2,15 e 2,16 contro il segno «1» che oscilla tra 3,50 e 3,55. Nel mezzo il pareggio, che paga 3,25 volte la posta. Negli ultimi tre precedenti, la partita si è conclusa con un cartellino rosso per la squadra ospite: due al Cagliari e uno alla Lazio; per questa sfida una possibile espulsione per i biancocelesti si gioca a 6,85.

Nelle ultime sette di campionato la Lazio ha registrato quattro No Goal, mentre il Cagliari tre: gli esperti, perciò, per questa sfida vedono leggermente favorita proprio l’opzione No Goal a 1,74 contro il segno Goal a 1,94. C’è grande attesa intorno a Ciro Immobile: al capitano laziale manca una sola rete per arrivare a 200 in Serie A ma su azione non segna dalla prima giornata. Una marcatura del bomber campano si gioca a 2,90, mentre l’ipotesi che venga assegnato un calcio di rigore durante la partita è offerta a 2,80.