Gli Istentales presentano il nuovo singolo “Zustissia Mala – Libertà negata”

“Zustissia Mala – Libertà negata”

Gli Istentales cantano la storia di Beniamino Zuncheddu

Tornano sulla scena musicale italiana per raccontare il presente. La

loro musica è denuncia sociale. Sono gli Istentales il gruppo etno-pop

agropastorale più amato della Sardegna. Tornano con “Zustissia Mala

– Libertà negata” un brano cantato da Gigi Sanna, leader del gruppo

sardo, che racconta la vicenda giudiziaria di Beniamino Zuncheddu in

carcere per 33 anni per la Strage di Sinnai dell’8 gennaio 1991 in cui

persero la vita tre persone crivellate di colpi e il ferimento di una,

sopravvissuta solo perché ritenuta morta, divenuta poi l’unico

supertestimone di quella mattanza che ammette “Convinto da un

poliziotto a riconoscere lui come l’assassino”.

“Zustissia Mala – Libertà negata” attraverso la voce di Gigi

Sanna e le musiche di Davide Guiso è un manifesto accorato e un tributo

ad un uomo che ha perso la cosa più importante che si possa avere: la

libertà.

Da sempre gli Istentales ricalcano le problematiche tipiche della

Sardegna: sequestri, emigrazione, faide, tematiche affrontate con rabbia

e consapevolezza dei gravi disagi che recano all’immagine dell’isola.

Istentales non ha in Italiano una traduzione letterale propria. È una

stella della costellazione di Orione, usata in antichità da pastori e

contadini come punto di riferimento per le semine. È la prima stella

che vediamo al tramonto e l’ultima che sparisce all’alba.

Il gruppo nuorese in 25 anni di attività vanta l’incisione di

numerosissimi brani e tante tournée nelle carceri dell’isola ma anche

in quelle italiane, tra cui Spoleto, Cagliari, Milano, Padova, Volterra,

Sassari, Nuoro. Hanno scritto un libro che parla del carcere e creato

così una musica di evasione.

Hanno collaborato negli anni con artisti del calibro di Nomadi,

Vecchioni, Finardi, Bertoli, Tullio de Piscopo, Modena City Ramblers,

Elio delle storie tese e Cristiano De André.

Il gruppo, composto da Gigi Sanna, Luca Floris alla batteria e Sandro

Canova al basso, Francesca Lai ai cori, si è fatto apprezzare col tempo

per i suoi messaggi di pura sardità che riconduce a immagini di vita

quotidiana del mondo strettamente etnico.

