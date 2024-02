Il Comune di Villasalto si appresta a dedicare due giornate di studio tecnico e approfondimento sul tema dei Beni Comuni, invitando la comunità a partecipare attivamente a questo importante percorso. L’evento, che si svolgerà il 9 e 10 febbraio presso la Sala Consiliare del Comune di Villasalto, gode del sostegno di Labsus – Laboratorio sulla sussidiarietà, con il contributo della Fondazione di Sardegna e il cofinanziamento della Fondazione CON IL SUD.

Giornate di Studio su Beni Comuni – Villasalto 9-10 FEBBRAIO 2024

La crescente necessità di affrontare il tema dei Beni Comuni, soprattutto nelle zone soggette a spopolamento come quella di Villasalto, ha portato l’amministrazione a interrogarsi sulla possibilità di avviare percorsi innovativi per una gestione efficace degli immobili di proprietà pubblica. Troppo spesso, a causa di un eccessivo onere amministrativo, tali beni rimangono inutilizzati e in stato di abbandono. Nel corso del 2022, il Comune di Villasalto ha adottato un Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, distinguendosi come uno dei pochi in Sardegna ad aver preso questa iniziativa.

Oggi, il Comune di Villasalto desidera condividere e approfondire questo percorso con il supporto tecnico e la collaborazione di Labsus – Laboratorio sulla sussidiarietà, un ente che da anni assiste gli Enti locali italiani nell’applicazione di misure finalizzate alla gestione condivisa dei beni comuni.

Il programma

La giornata del 9 febbraio, presso la Sala Consiliare del Comune di Villasalto, a partire dalle 16.30, sarà dedicata a un seminario tenuto dal Dott. Pasquale Bonasora, Presidente di Labsus ed esperto di sviluppo locale, rivolto ad architetti, ingegneri, geometri e periti, ai dipendenti degli Uffici Tecnici dei Comuni del Sarrabus-Gerrei. Il seminario offrirà l’opportunità di comprendere gli strumenti operativi per l’applicazione del Regolamento, tra cui i Patti di collaborazione e i negozi civici.

La seconda giornata, il 10 febbraio a partire dalle 9.30, sempre presso la Sala Consiliare del Comune di Villasalto, coinvolgerà gli amministratori locali e l’intera comunità del Sarrabus-Gerrei. Durante questo incontro, si esploreranno esperienze ed esempi concreti già applicati in altre parti d’Italia, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva della comunità nel processo di gestione e rigenerazione dei beni comuni.

Il Comune di Villasalto invita tutti i cittadini a partecipare a questa significativa occasione di cambiamento e sviluppo del territorio, contribuendo così alla costruzione di un futuro sostenibile e condiviso.

Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di Villasalto alla seguente email: [email protected]