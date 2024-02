ESCLUSIVA, Alberto Malusci: “Inter la più forte, ma la Juve deve giocarsela fino alla fine. Quarto posto? Dico Atalanta”

Nelle ultime ore la redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva. L’ex difensore (con l’Under-21 nel 1992) diedin quest’ intervista ha detto su alcuni temi del nostro campionato. In particolare, si è espresso sulla, sul momento dellae sulla candidata al

Il derby d’Italia ha decretato in maniera ufficiale, secondo te, la differenza di competitività tra le rose di Inter e Juventus?

“No, no, la Juventus se la può giocare e deve giocarsela, perché ci sono ancora 45 punti in palio. Oggettivamente la rosa dell’Inter è la più forte e completa della Serie A, ma non sempre questo basta per vincere lo scudetto e la Juve lo sa”.

Passiamo alla squadra gigliata. Tralasciando il mercato invernale poco brillante, Italiano dovrebbe cambiare qualcosa, invece di insistere con la stessa tipologia di gioco?

“(…) Considerando che ha Nico Gonzalez come esterno di un certo di livello, che però Sottil è rientrato da poco, che Kouamé è ancora in Coppa d’Africa e che Ikoné non è in condizione, mi viene da pensare che sia necessario un modulo diverso, che punti meno sugli esterni. Ad esempio, un 4/3/1/2, che preveda più verticalizzazioni su punte e trequartista. Ma le mie restano, appunto, delle semplici valutazioni dall’esterno”.

Lotta per il quarto posto che coinvolge parecchie compagini sotto al Milan. Chi vedi meglio?

“Si fa fatica a scegliere una squadra. A me piace l’Atalanta che, se sta bene di condizione, se la gioca con tutte. Per questo la vedo un passo avanti alle altre (…)”.