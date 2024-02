Nuovi arrivi in Biblioteca Emilio Lussu. Bollettino gennaio 2024/2

Abbiamo comprato nuovi libri e sono a tua disposizione per il prestito.

Sono tanti i nuovi titoli disponibili. Consulta il catalogo dei nuovi arrivi oppure scarica il Bollettino gennaio 2024/2. Puoi prendere in prestito sino a 6 risorse tra libri, audiolibri, DVD e cd.

Per dare uno sguardo al catalogo completo delle risorse delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Monte Claro puoi collegarti al catalogo on-line e ReteINDACO dove troverai tante altre risorse digitali gratuite: eBook, audiolibri, film, musica, video, banche dati, videogiochi, corsi di lingue e tanto altro ancora.

Ti segnaliamo inoltre che il catalogo on-line offre la possibilità di cercare anche tramite le copertine, presentando a video i libri e gli audiovisivi così come sono disposti fisicamente sugli scaffali della biblioteca. Per sapere come funziona collegati alla pagina di approfondimento sullo scaffale virtuale.

Ti aspettiamo in Biblioteca.