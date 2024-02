Il 27 febbraio l’associazione Ennio Porrino porta la produzione“Music of the people” a Quartu SantElena nella sala dell’affresco

Concerto Music of the people Quartu il 27 febbraio 2024

La circuitazione concertistica dell’Associazione Ennio Porrino di Elmas prosegue con la produzione “Music of the people” che nell’arco dell’anno coinvolgerà diversi artisti e gruppi musicali con l’intento di proporre un itinerario sonoro fra musiche popolari e tradizionali. Il primo appuntamento è previsto martedì 27 febbraio 2024 a Quartu Sant’Elena presso la Sala dell’Affresco (ex Convento dei Cappuccini) alle ore 19.00 con un concerto per voce, strumenti tradizionali e chitarra tenuto da Manuela Ragusa e Mario Pierno con il progetto “Cantico dal Mare”.

Il concerto prevede un percorso fra musica e parole proponendo suoni provenienti dalle nostre radici che uniscono terre diverse mediante l’esecuzione di brani appartenenti al repertorio tradizionale e popolare in lingua sarda, napoletana, calabrese e siciliana.

Il concerto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e con il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

L’ingresso al concerto sarà gratuito.