Confindustria Nautica: “Prosegue impegno per la crescita nel Mezzogiorno”

(Adnkronos) – Il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, è intervenuto oggi al taglio del nastro del nuovo impianto produttivo della MV Marine – storica azienda campana della costruzione dei Rib in Campania – inaugurato a Striano (Napoli) da Vincenzo Nappo e dal Sindaco Antonio Del Giudice. Un investimento importante che ha visto la progettazione da zero e in house di un impianto di 5.000 mq complessivi, articolati in aree di produzione perfettamente autonome, climatizzate e dotate di impianti tecnologici, sviluppate sulla base di 30 anni di esperienza della famiglia e finalizzate, grazie alla tecnologia 4.0, alla costruzione di unità pneumatiche a chiglia rigida attraverso una perfetta integrazione uomo-macchina. Il nuovo sito produttivo sorge nell'area industriale pianificata appena 10 anni fa dal Comune e ormai pienamente completata, attrezzata e ben collegata alla rete autostradale. Un cantiere green, progettato per operare all'80% con illuminazione naturale, che lavora con la tecnica del sottovuoto – abbassando l'emissione di sostanze volatili del 95% – e realizza tutto in casa, dal progetto al Rib finito. "Oggi si inaugura uno stabilimento di assoluta avanguardia tecnica e tecnologica” – ha commentato Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica – “e se nel 2023 il comparto ha raggiunto il record assoluto di export, fatturati ed occupati, è merito anche di aziende come queste”. “La crescita della nautica al Sud passa per imprenditori illuminati e amministrazioni capaci di ascolto” – ha concluso Cecchi – “per questo, oltre a ringraziare la famiglia Nappo, mi complimento con il Sindaco di Striano, perché senza una amministrazione comunale forte, operativa e capace di ascolto non è possibile alle imprese fare investimenti come questo, nei tempi che oggi richiede il mercato". Confindustria Nautica prosegue il suo impegno per la crescita della nautica nel Mezzogiorno, a sostegno delle imprese, per le quali ha appena ottenuto i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione del Bonus Sud, di eventi regionali boutique, come il Boatshow di Salerno, il Salone Nautico di Puglia, il Nauta di Catania, il Seacily di Palermo, la Fiera Nautica di Sardegna, e il sostegno alle società del settore charter – il cui numero di associate è raddoppiato, con il picco di aziende campane. — [email protected] (Web Info)