Tennistavolo Sassari: la A2 maschile batte Firenze

Tennistavolo Sassari: la A2 maschile batte Firenze ed è praticamente salva – Sconfitte B2 e C1. La matematica ancora non c'è per via dei complicati calcoli in caso di classifica avulsa fra tre squadre, ma il Tennistavolo Sassari col successo per 4-0 sul Firenze 1966 ha più che ipotecato la permanenza nella A2 maschile.