Cioccolato etico e ironia grazie ad Altromercato e le palle.it

Una partnership per destare un sorriso con il ChocoMagnEtico. Tavolette Limited Edition con tre nuovi gusti e personalizzabili con diverse calamite messaggio per ogni occasione. Tutte le tavolette sono realizzate con ingredienti da filiere dirette Altromercato: cacao dal Perù e zucchero di canna dalle isole Mauritius.

Milano 1 febbraio 2024 – Altromercato, prima realtà di Commercio Equo e Solidale in Italia e seconda al mondo, lancia assieme a lepalle.it, nuovo brand made in Italy che nasce con il desiderio di destare un sorriso, ironizzando sulle piccole bugie quotidiane, la nuova linea ChocoMagnEtico, 3 golose tavolette di cioccolato da filiera etica Limited Edition con 3 nuovi gusti e personalizzabili con diverse calamite messaggio per ogni occasione.

“L’idea di introdurre un’innovazione smart sul cioccolato e di farlo con un concept retail ci permette di entrare nel mercato con un nostro prodotto identitario come la tavoletta e con un elemento di personalizzazione che ci avvicina ai clienti e ai trend per lo sviluppo di una customer experience più coinvolgente. Aggiungiamo valore ai nostri valori con 3 nuovi gusti e 12 calamite tra cui scegliere il messaggio per un regalo simpatico e goloso” afferma Giliana Sinibaldi, Retail Manager di Altromercato.

“Siamo molto orgogliosi della collaborazione con il brand lepalle.it che insieme ha portato all’ideazione e realizzazione del nuovo ChocoMagnEtico. Un prodotto innovativo, di altissima qualità e davvero originale, un connubio perfetto tra etica ed ironia così da renderlo un vero e proprio progetto di comunicazione. Infatti oltre ad essere un bellissimo e buonissimo regalo, si tratta di una tavoletta di cioccolato che si muove nella direzione della sostenibilità agìta per il mercato, le persone e il pianeta, facendolo però con leggerezza perché strappa un sorriso a chi lo riceve!” racconta Elisa Costa, Brand e Communication Manager di Altromercato.

Le 3 tavolette ChocoMagnEtico sono frutto di una collaborazione tra Altromercato e Bodrato, un’azienda familiare che lavora il cioccolato con sapienza e passione curando tutti i processi della lavorazione in modo artigianale. Sono disponibili in 3 nuovi gusti, tutte realizzate con ingredienti provenienti da filiere dirette Altromercato, con cacao dal Perù e zucchero di canna dalle isole Mauritius:

Cioccolato Messaggio al latte con more e sale, un cioccolato finissimo al latte con granella di more e sale marino per un gusto fruttato e goloso con zucchero e cacao da filiere equosolidali

Ciocco Messaggio fondente extra con frutta secca, tavoletta che contiene nocciole, mandorle e uvetta, oltre il 30% di frutta secca e cioccolato fondente per un gusto intenso e croccante.

Cioccolato Messaggio al gianduia fondente con fave di cacao, un cioccolato fondente alle nocciole, gianduia e granella di fave di cacao tostate per un gusto pieno e rotondo.

“Quando ci è stato proposto il progetto – proprio a noi che, si sa, siamo persone dolcissime – ci ha incuriosito l’idea di legare al cioccolato un oggetto pop come le nostre calamite, e anche di come questo sarebbe stato realizzato. Stimando da sempre i prodotti e l’etica di Altromercato, ci ha entusiasmato la volontà di proporre un nuovo prodotto con una modalità ironica e divertente. Siamo sicuri che anche il pubblico lo apprezzerà, e gusterà questo ottimo cioccolato ricevendo così una doppia dose di buonumore.” afferma Roberto Balocco, founder lepalle.it

Il ChocoMagnEtico si può trovare in esclusiva nelle Botteghe Altromercato aderenti in tutta Italia e nello shop online con una selezione esclusiva.