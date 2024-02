Centro Studi Agricoli esprime gli auguri di buon lavoro alla neo eletta presidente On. Alessandra Todde

L’organizzazione agricola – Centro Studi Agricoli – esprime gli auguri di buon lavoro alla presidente della Regione Sardegna On. Alessandra Todde. Tore Piana presidente Csa: “ci auguriamo che la scelta del prossimo assessore/a all’agricoltura sia fatta tra persone competenti e aperte al dialogo”

Il Centro Studi agricoli, esprime gli auguri di buon lavoro alla neo eletta Presidente della Regione Sardegna, On. Alessandra Todde, il lavoro da fare è veramente tanto. Soprattutto nel comparto agricolo, che sta attraversando un momento veramente critico a causa di troppa burocrazia, di norme a volte di difficile applicazione e di un CPSR/CSR e PAC non adeguati alla realtà Sarda. ” Ci auguriamo che il comparto agricolo e dell’allevamento Sardo sia considerato primario ed essenziale per la Neo Eletta Presidente della Regione” afferma Tore Piana Presidente del Centro Studi Agricoli. Come Associazione agricola, continua Tore Piana, oggi abbiamo inviato alla Presidente Todde, gli auguri per l’elezione e dove abbiamo comunicato la nostra piena disponibilità alla massima collaborazione dove ci teniamo precisare, esclusivamente a titolo gratuito, con richiesta di essere coinvolti in tutti i tavoli regionali e/o convocati dalla Regione, dove si discuteranno le problematiche agricole, conclude Tore piana.

Cagliari li, 28 Febbraio 2024