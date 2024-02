Grazie alle segnalazioni del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro su via Anguillarese il sindaco di Anguillara Antonio Pizzigallo ha emesso un’ordinanza dove si chiamava ad intervenire il proprietario del terreno per la sua bonifica che prontamente è avvenuta

Bonificato dai rifiuti sito sulla via Anguillarese, determinante l’intervento dell’Italia dei Diritti



Roma 10 febbraio 2024: ” Come avevamo già anticipato quattro giorni fa, il sito sulla via Anguillarese dove erano presenti ormai da mesi rifiuti abbandonati, è stato bonificato”. Sono le parole di esordio del Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti Carlo Spinelli nell’aggiornarci sulla situazione di degrado che si presentava sul territorio di Anguillara. ” Il Sindaco di Anguillara avvocato Antonio Pizzigallo, dopo le nostre segnalazioni e denunce tramite media e verso gli Enti interessati, ha emesso, come ci aveva già preannunciato in una Pec di risposta alle nostre, un’ordinanza dove si investiva il proprietario del terreno a bonificare lo stesso dai rifiuti ivi presenti. E così è stato e nella giornata di ieri 9 febbraio la pulizia del sito è stata portata a termine. Ancora una volta quindi grazie all’intervento dell’Italia dei Diritti è stata risolta una situazione che poteva creare problemi per la sicurezza dei residenti e frequentatori della zona; da non dimenticare infatti che nei pressi del sito dove erano presenti i rifiuti ci sono varie attività come ad esempio una farmacia, che richiamano quindi molte persone. Ringraziamo il sindaco Pizzigallo per aver raccolto le nostre preoccupazioni circa le problematiche che i rifiuti abbandonati potevano creare e aver quindi prontamente provveduto a far bonificare il terreno. Adesso sarà compito della proprietà – conclude Spinelli – fare in modo che non si creino più queste discariche a cielo aperto nel proprio terreno prendendo i dovuti accorgimenti”.