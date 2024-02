Arte on the Road – Accademia d’arte di Cagliari e Camena edizioni alla Sartiglia

Arte on the road”: L’accademia d’arte di Cagliari e Camena Edizioni l’11-12-13 febbraio sbarcano nel Villaggio Sartiglia, nel cuore del centro storico di Oristano, con docenti, autori, una mostra e performance live

QUI il Programma completo

Arte on the Road – Accademia d’arte di Cagliari e Camena edizioni alla Sartiglia

L’Accademia d’arte di Cagliari e Camena edizioni, in collaborazione con la Fondazione Oristano, presentano il progetto “Arte on the road”, una tre giorni nella quale l’arte incontra le persone durante la Sartiglia 2024. Come da tradizione, che affonda le sue radici nel XVI secolo, l’ultima domenica di Carnevale e Martedì grasso, l’11 e il 13 febbraio a Oristano, si corre la seguitissima corsa equestre. In parallelo si susseguono gli eventi nel Villaggio Sartiglia, situato in piazza Davide Cova, dove quest’anno via Diego Contini è stata ribattezzata via degli Artisti, e ospiterà due grandi spazi espositivi dove trovare:

– Un’esposizione artistica di pittori, illustratori e fumettisti dell’Accademia d’arte di Cagliari (inaugurata sabato 10 alle 17:00 e visitabile nelle tre giornate dalle 12:00 alle 19:00).

– Live painting degli artisti che trarranno spunto dall’immaginario della Sartiglia (ogni giorno in due turni: 12.00-15.00 e 15.19).

– Camena edizioni con “Sartiglia”, leggenda di primavera” di Stefano Obino, la prima graphic novel mai realizzata sulla celebre corsa equestre.

– Firma copie con gli autori di Camena edizioni (ogni giorno dalle 16:00 alle 18:00)

– Incontro con i docenti dell’Accademia d’arte di Cagliari.

Parteciperanno alle giornate

Stefano Obino, docente e fumettista; Andrea Fulgheri, docente e scrittore; Matteo Floris, docente e scrittore; Ilenia Loddo, docente e illustratrice; Joele Ferreri in arte “Muzzurullu”, fumettista; Camilla Cotza docente e illustratrice; Maria Teresa Fadda, pittrice; Ileana Dettori fumettista e illustratrice; Gaetano Corallo, fumettista e tatuatore e Alessandro Congera, studente di fumetto.

«Non vediamo l’ora che inizino i giorni della Sartiglia», spiega Stefano Obino, originario di Oristano: «Attraverso i fumetti è possibile promuovere la Sardegna in un modo nuovo e coinvolgente, e questo, personalmente, vale ancora di più per una manifestazione che amo come la Sartiglia. Inoltre, sarà un’occasione per far mostrare ai tanti visitatori che l’arte è attiva e sono molti i giovani a praticarla».

“Sartiglia. Leggenda di primavera”, Camena edizioni, racconta la storia di un cavaliere che dopo essersi addentrato nella foresta del Monte Arci, vicino alla fontana de S’acqua Frida, incontra un Fauno, creatura mitologica e magica, che lo investe del ruolo di semidio, il Componidori per la Sartiglia del martedì che di li a poco si svolgerà in città. Nessuno dei cavalieri saprà mai il suo nome, sia perché il majorale, in stato di tranche, sarà guidato da un fauno che gli porterà abiti, maschera e cero, sia perché tutti si troveranno di fronte un cavaliere già segretamente vestito e pronto a prendere le stelle durante la Sartiglia.

QUI il Programma completo

Link

https://www.edizionicamena.com/shop/

https://www.facebook.com/camenaedizioni

https://www.instagram.com/camena_edizioni/