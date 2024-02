Antonov: a Cagliari per una valvola da 30t

La presenza a Cagliari, nei giorni scorsi, del più grande aereo cargo mai costruito in serie, mostra quanto l’aeroporto sia parte integrante del territorio e quanto l’infrastruttura sia al servizio della Sardegna, dove esistono importanti realtà industriali che sviluppano il proprio business anche e soprattutto al di là dei confini nazionali.

Mercoledì 24 gennaio, l’AN-124-150 della compagnia aerea Antonov Airlines, leader mondiale nella movimentazione per via aerea di carichi di dimensioni fino a 150 tonnellate, ha fatto rotta su Cagliari su espressa richiesta di IMI REMOSA, azienda sarda di eccellenza specializzata nella produzione di valvole e sistemi di azionamento idraulico per l’applicazione nell’industria petrolchimica.

IMI REMOSA, che esporta in tutto il mondo i propri prodotti e la propria tecnologia, conta sui servizi altamente qualificati dell’Aeroporto di Cagliari per effettuare trasporti eccezionali come quello decollato giovedì scorso: una Flue Gas Double Disc Slide Valve, valvola dal peso di circa 30 tonnellate destinata a una raffineria negli Emirati Arabi.

SOGAER ha attuato quanto previsto dalle procedure operative e gestionali e coordinato le operazioni di assistenza e carico con la compagnia aerea, in collaborazione con Sogaerdyn e Sogaer Security.

Tutte le realtà coinvolte hanno assicurato la gestione delle risorse nel pieno rispetto delle procedure di safety e profuso la propria professionalità per affrontare in modo adeguato la complessità logistica legata alla movimentazione di un aeromobile di dimensioni eccezionali come l’AN-124 e del suo carico speciale.