DL Milleproroghe: evitare soppressione delle autonomie scolastiche

DL Milleproroghe: evitare la soppressione delle autonomie scolastiche in Sardegna e consentire l’assunzione dei precari del Teatro Lirico di Cagliari. Appello del PD alla maggioranza

I parlamentari del PD Meloni e Lai hanno presentato alla stampa gli emendamenti al DL Milleproroghe in discussione nei prossimi giorni alla Camera

Spostare l’applicazione delle norme sul dimensionamento scolastico, in modo da evitare la soppressione delle autonomie scolastiche in Sardegna e da consentire, nel corso di quest’anno, l’adozione da parte del Consiglio Regionale di una legge organica sul sistema dell’istruzione. Prolungare di un anno la Legge Bonisoli, per consentire l’indizione di nuovi concorsi per stabilizzare i lavoratori precari del Teatro Lirico di Cagliari. Sono queste le proposte del Partito Democratico, inserite nel DL Milleproroghe, e illustrate questa mattina alla stampa dai parlamenti sardi Dem, Marco Meloni e Silvio Lai, nella sede regionale del PD in via Emilia. Il Decreto-Legge verrà discusso nei prossimi giorni dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

«Il nostro emendamento, analogo a quello già presentato (e bocciato dalla maggioranza) in Senato nell’esame della Legge di Bilancio, consentirebbe di spostare di un anno l’applicazione delle norme sul dimensionamento scolastico e prevede che la flessibilità sulla riduzione delle autonomie scolastiche passi, nelle isole, dal 2,5%, come prevede ora il DL Milleproroghe, al 30%. Questo significa riportare da 900 a 600 il limite degli studenti per ciascuna autonomia: con questo meccanismo, applicato su base regionale, di fatto in Sardegna il dimensionamento scolastico sarebbe azzerato e si salvaguarderebbero le attuali autonomie scolastiche. Questo provvedimento potrebbe essere a costo zero per lo Stato perché la Regione potrebbe coprire economicamente la misura. Facciamo appello ai deputati del centrodestra affinché sostengano questo emendamento nel voto» afferma il deputato Silvio Lai.

Un esempio in città

«Il Teatro Lirico di Cagliari è forse l’unico in Italia in cui ci sono ancora decine di precari, circa cinquanta, in molti casi con oltre 10 anni di lavoro precario alle spalle. Con il nostro emendamento proponiamo che si proroghi di un anno l’applicazione della Legge Bonisoli che consente di fare dei concorsi riservati per il 50% ai lavoratori precari. È un problema causato dalla Fondazione del Teatro Lirico, il cui presidente è Paolo Truzzu. Dunque, questo è un problema causato dalla destra, e noi chiediamo che la destra, sostenendo e votando i nostri emendamenti, contribuisca a risolverlo. Anche i precari del Teatro Lirico di Cagliari devono avere la possibilità di ottenere un lavoro stabile, sostenendo un regolare concorso pubblico» dichiara il senatore Marco Meloni.

«Anche oggi assistiamo a una parata del Governo in Sardegna, che immagino si intensificherà nelle prossime settimane. Poiché il programma di Truzzu sostanzialmente è “andiamo d’accordo col Governo”, noi ricorderemo ogni giorno ai Sardi che la destra al governo finora è andata contro gli interessi della Sardegna, con la complicità della destra che ha gestito, nel peggior modo possibile, la Regione» ha aggiunto Meloni. «È andata così per il dimensionamento scolastico, per l’autonomia differenziata, per l’assenza di risorse sull’insularità, per il taglio di 4 miliardi dei fondi per la perequazione infrastrutturale, per la ZES unica. La Sardegna è falcidiata da cinque anni di malgoverno regionale della destra, e il governo di Giorgia Meloni ha agito costantemente ignorando o danneggiando la nostra Isola» ha concluso il senatore.

