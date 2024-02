Noi siamo Confcooperative, l’assemblea a Olbia

Assemblea provinciale di Confcooperative Sassari Olbia Noi siamo Confcooperative! Governance Comunità Vita

Venerdì 9 febbraio 2024 (h 10), Olbia spazio Sala Baronia Grand Hotel President via Principe Umberto nr 39

Questo sarà venerdì 9 febbraio 2024 a Olbia a partire dalle ore 10 nel corso di “Noi Siamo Confcooperative! Governance Comunità Vita“, evento griffato Confcooperative Sassari Olbia ospitato negli spazi della sala Baronia del Grand Hotel President in via Principe Umberto numero 39. Parteciperanno all’incontro le cooperative associate, i rappresentanti regionali delle società sistema di Confcooperative e i presidenti delle Federazioni regionali. Assieme a loro il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, la vicepresidente Nazionale Anna Manca, il presidente Fabio Onnis e i rappresentanti della Camera di Commercio e Promocamera.

Il mandato del presidente Gavino Soggia e del Consiglio Provinciale della Confcooperative Sassari Olbia è in scadenza. La giornata, oltre ai lavori utili ad espletare gli adempimenti assembleari e le elezioni degli organi sociali, rappresenta una occasione unica per un confronto condiviso e costruttivo, ed un momento di partecipazione attiva alla vita dell’Associazione in cui raccontare passato e presente per proiettarsi nel futuro.

Alcuni dati su Confcooperative Sassari Olbia aggiornati al 30 aprile 2023: 170 imprese cooperative associate; fatturato aggregato da 100 milioni di euro; 5mila soci; 2.300 buste paga relative ad altrettante persone full e part time; 1200 collaboratori professionisti e conferitori che ricevono un valore a fronte della presentazione di una fattura commerciale

Alcuni dati: fatturato aggregato da 650 milioni di euro; costo del lavoro: 210 milioni di euro; investimenti pari a 1.600 milioni di euro; patrimonio netto (indicatore di capacità aziendale): 260 milioni di euro.

Per altre notizie clicca qui