Anche l’Archivio Diocesano di Cefalù è parte attiva del progetto sulle pietre identitarie voluto da Archeoclub D’Italia

Don Pietro Piraino, (Direttore dell’Archivio Diocesano di Cefalù) : “Fonti dirette e indirette, documentarie, archeologiche, monumentali. I documenti di archivio ci tramandano note di pagamento, committenze, descrizioni anche relativamente alla lumachella, la “pietra di Cefalù”. Dal confronto delle fonti, allora, si aprono percorsi di approfondimento e ricerca quanto mai utili ed entusiasmanti per cittadini di tutte le età. Anche possibilità, per i giovani studenti, di orientamento circa il loro campo di studi”.

– “ALLE FONTI DELLA NOSTRA STORIA. LE PIETRE IDENTITARIE: lumachella, la pietra di Cefalù“.

Stefania Randazzo (Presidente Archeoclub D’Italia sede di Cefalù ) : “Il progetto coinvolge il cittadino comune anche nelle attività di formazione e prevede la parte scientifica con lo studio della pietra, la mappatura dei siti e luoghi, grandi e piccoli, costruiti nei secoli con la pietra di Cefalù, la didattica in tytte le scuole della città, di ogni ordine e grado, la promozione. In questo modo il cittadino è parte integrante della conoscenza e diventa sentinella del proprio territorio”.

Flora Fortunata Rizzo (Vice Preidente Nazionale di Archeoclub D’Italia) : “E’ un articolato progetto pilota triennale che parte da Cefalù, ideato da Archeoclub D’Italia, sede di Cefalù, in collaborazione con la sede nazionale che, partendo dalla pietra calcarea di pregio denominata “lumachella” o “pietra di Cefalù”, intende promuovere un percorso di acquisizione e divulgazione di conoscenza degli aspetti geologici paleontologici, archeologici, storico-artistici e culturali di tutte le pietre locali d’Italia, finalizzato alla conservazione e al restauro del patrimonio architettonico dei centri”.

Dunque anche l’Archivio Diocesano di Cefalù aderisce al progetto targato Archeoclub D’Italia, sulle pietre identitarie.

Il progetto – pilota sulla pietra identitaria di Cefalù – “ALLE FONTI DELLA NOSTRA STORIA. LE PIETRE IDENTITARIE” : lumachella, la pietra di Cefalù, sta registrando grande interesse e partecipazione.

Il progetto – pilota ha ben tre linee principali: la Parte scientifica, che vedrà come partner l’Archivio Storico Diocesano di Cefalù, l’Università di Palermo – Corso di laurea in Architettura e l’Ordine regionale dei Geologi. Poi la seconda linea sarà a Didattica con partner: Archivio Storico Diocesano di Cefalù , l’Università di Palermo – Corso di laurea in Architettura, l’Ordine regionale dei Geologi , l’Ente Parco delle Madonie Unesco Global Geopark. Infine la terza linea sarà la Promozione/disseminazione con partner Diocesi di Cefalù, Cooperativa Il Segno – Itinerarium Pulchritudinis, Fondazione culturale Mandralisca.

“Il progetto – pilota sulle pietre identitarie, che prevede anche la formazione del cittadino del territorio e contribuirà alla nascita di percorsi ed itinerari, creando una rete di siti e luoghi caratterizzati, in questo caso, dalla presenza della pietra lumachella. Dunque una mappatura, con studio della pietra e attività formative per il cittadino comune che potrà, in questo modo, conoscere la caratteristica geologica del territorio nel quale vive preservandone il patrimonio ambientale, naturalistico e monumentale. Il progetto, attraverso azioni diversificate per target di riferimento e tempi di attuazione e un’ampia partnership ( istituzioni culturali e scolastiche, Università, ordini professionali a livello nazionale e regionale) intende creare una consapevolezza nel modus operandi dei liberi professionisti e delle amministrazioni e determinare la nascita di processi culturali identitari finalizzati alla tutela dei beni culturali e monumentali – ha dichiarato Stefania Randazzo, storico dell’arte e Presidente Archeoclub D’Italia sede di Cefalù – e alla rigenerazione e riqualificazione urbana soprattutto dei piccoli centri. La pietra “lumachella”, cavata dalla grande “Rocca” che sovrasta Cefalù, è il materiale impiegato per la costruzione degli edifici più antichi e per le imponenti fortificazioni dette “mura megalitiche”, per i cippi funerari della necropoli ellenistica nonché per le fondamenta del Duomo arabo normanno e di antiche abitazioni. Si ritrova nei partiti architettonici di chiese e palazzi, nella pavimentazione stradale, negli arredi almeno fino agli anni ’50 del novecento, costituendo quindi con la sua colorazione e il suo aspetto l’elemento più significativo per la caratterizzazione dell’identità di questo luogo”.

Dalla parte scientifica alla didattica, alla promozione.

“Il progetto prevede tre linee principali. Avremo la Parte scientifica, con la creazione di un gruppo di lavoro che si occuperà di stabilire i criteri di azione per la mappatura e schedatura dei manufatti sia nella pavimentazione che nei prospetti degli edifici del centro storico di Cefalù con l’obiettivo di rilevare l’ubicazione – ha continuato Stefania Randazzo – il numero, la tipologia degli elementi, le modalità di lavorazione, collocazione e posa e lo stato di conservazione, ma anche di creare una documentazione completa che includa l’aspetto della tradizione artigianale approfondita attraverso interviste e ricerca documentaria. Svilupperemo collaborazioni con l’Ordine dei Geologi, l’Università di Palermo, l’Archivio storico diocesano di Cefalù, con l’obiettivo di promuovere incontri di formazione rivolti ai docenti delle scuole partner, ai soci, alla cittadinanza che approfondiscano i vari aspetti paleontologico, mineralogico, archeologico, storico artistico, conservativo. Il tutto al fine di elaborare proposte concrete da sottoporre all’Amministrazione comunale, all’Assessorato Territorio e Ambiente, Assessorato ai beni culturali finalizzate alla conservazione e tutela degli elementi in pietra lumachella. Poi avremo la Didattica con partner: Archivio Storico Diocesano di Cefalù , Università di Palermo Corso di laurea in Architettura, Ordine regionale dei Geologi , Ente Parco delle Madonie Unesco Global Geopark. In questo caso l’obiettivo sarà quello di divulgare, attraverso incontri con gli studenti degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado le conoscenze e i nuovi studi sulla pietra lumachella e sulla rocca di Cefalù, promuovere la conoscenza e sensibilizzare sull’importanza della tutela gli studenti con progetti e attività laboratoriali diversificate in base ai livelli di competenza e ai programmi scolastici (scrittura creativa, rilievo grafico e fotografico, visite, esperimenti…). Infine avremo la Promozione/disseminazione con partner Diocesi di Cefalù, Cooperativa Il Segno – Itinerarium Pulchritudinis, Fondazione culturale Mandralisca. Dunque grandi partner, un grande progetto pilota per dare la possibilità di conoscere le Pietre Identitarie. Con questa conoscenza, il cittadino formato, comprenderà ancora di più l’importanza della tutela del patrimonio ambientale e culturale”.