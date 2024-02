Asl Sassari: avviato processo di riqualificazione tecnologica della rete ostetrico-ginecologica del Centro Ecografico

Sassari, 02 febbraio 2024 – Tre ecografi di ultima generazione che

supporteranno il lavoro degli operatori sanitari dei Consultori

Familiari della Asl di Sassari, sono stati consegnati in questi giorni

negli ambulatori del territorio per diventare uno strumento di grande

importanza per la prevenzione e la diagnostica. Il primo ad esser

entrato in funzione e’ quello di Porto Torres, in questi giorni anche

quelli di Alghero e Ozieri.

Apparecchiature di ultima generazione, acquistate attraverso una

procedura informatizzata in unione d’acquisto portata avanti dall’Arnas

G. Brotzu per l’intera Isola, la cui aggiudicazione e’ stata recepita a

fine anno da Ares Sardegna con la delibera 3257 del 22.11.2023.

All’inizio dell’anno le apparecchiature, destinati alla Sc Consultori

per la salute delle famiglie, sono state consegnate alla Asl di Sassari

e, in seguito al collaudo, assegnate agli ambulatori consultoriali.

“Con il nuovo Atto aziendale la Asl di Sassari ha istituito il

Dipartimento Materno Infantile e della Famiglia, deputata alla

prevenzione, promozione della salute, consulenza e cura rivolta alla

donna, al minore e alla coppia, nel senso più ampio del termine.

Contestualmente abbiamo avviato un processo di riqualificazione

tecnologica delle attività assistenziali sanitarie

ostetrico-ginecologiche, attraverso la dotazione di apparecchi

ecografici, offrendo un importante servizio diagnostico, distribuito

omogeneamente nei servizi territoriali dell’azienda”, spiega il

direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

“Una riqualificazione e potenziamento tecnologico indispensabile per

rafforzare l’assistenza sanitaria di prossimità, che in questo caso

consente alle famiglie e alle donne che accedono ai Consultori

Familiari, sia in gravidanza o come prevenzione ginecologica, di

effettuare, su specifica indicazione del ginecologo che prende in cura

le donne e stabilisce il più corretto percorso diagnostico, “esami

ecografici office” all’interno degli ambulatori di prossimità. Un

percorso di rete, che si inserisce all’interno dell’attività di

diagnostica ostetrico-ginecologica del Centro ecografico dei Consultori

Familiari (situato nella Palazzina C del Complesso sanitario di

Rizzeddu), che consentirà di ridurre le liste di attesa per gli esami

ecografici ginecologici”, aggiunge il direttore generale Sensi.

Nella rete ostetrico-ginecologica del Centro ecografico è stato di

recente inserito anche un ecografo donato alla Asl di Sassari

dall’associazione Croce Gialla Odv di Ploaghe e destinato al Consultorio

che si trova all’interno della struttura sanitaria “San Giovanni

Battista”. “Voglio ringraziare tutte le persone che, con questo gesto di

solidarietà hanno reso possibile l’acquisto dell’ecografo. Un dono

prezioso e di grande utilità nell’attività dei nostri operatori

sanitari, a sostegno delle nostre pazienti”, ha concluso il direttore

generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.