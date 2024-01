Women Empowerment

Women Empowerment è una mostra collettiva ospitata nelle sale

dell’Hotel Italia di Cagliari, che parte dalla richiesta a oltre

trenta artiste di raccontare il lungo e complesso processo intrapreso

dalle donne per incrementare il potere di controllo sulle proprie vite,

per compiere scelte strategiche a loro favorevoli, volte a raggiungere

il proprio potenziale.

Sono scaturite delle riflessioni sul modo in cui le artiste guardanoall’_empowerment_ femminile nel presente, ma anche in una prospettivafutura, in cui raccontano il rapporto con il corpo e la loro autostima,il diritto di determinare scelte, di decidere della propria vita,privata e lavorativa, la capacità di influenzare la direzione delcambiamento sociale per creare un sistema più giusto ed inclusivo.Se gli strumenti attraverso i quali l’_empowerment _femminile sirealizza sono l’educazione, l’informazione, la divulgazione e lasorellanza, questa mostra ha l’intento di innestarsi nel processo disensibilizzazione sociale, come un’azione – una tra le tante possibili– per combattere la disparità di genere, obiettivo di svilupposostenibile numero 5 dell’Agenda 2030, che significa riconoscere chesenza equità di genere non può esserci sviluppo globale.Ecco perché è importante promuovere iniziative che coinvolgano lacomunità sui temi dell’empowerment femminile, favorirlo non solo èun dovere sociale, ma è anche l’unico modo per far sì che la culturain cui viviamo diventi sempre più inclusiva nei confronti delle donne.