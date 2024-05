Vercelli, bimbo di 5 mesi ucciso da pitbull: Procura apre fascicolo

(Adnkronos) – La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per far luce su quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Palazzolo Vercellese dove un piccolo di cinque mesi è stato aggredito e azzannato a morte da un pitbull di proprietà dei genitori. Il bimbo al momento dell’aggressione si trovava con la nonna mentre i genitori erano fuori casa. Ciò che gli investigatori vogliono accertare è se vi siano state eventuali responsabilità di omesso controllo dell’animale che subito dopo l’accaduto è stato portato via e messo sotto osservazione — [email protected] (Web Info)