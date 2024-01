Perché un server privato può essere un’ottima soluzione per i giocatori professionisti

Oggigiorno i giochi online multiplayer sono sempre più diffusi e amati dai videogiocatori di tutto il mondo. Tra quelli gratuiti e quelli a pagamento, non c’è piattaforma che non abbia una vasta scelta di proposte in merito. Questo perché con questa tipologia di prodotti i giocatori hanno la possibilità non solo di divertirsi insieme ma anche di scambiare qualche chiacchiera con gli amici che si connettono e giocano insieme. In molti casi, soprattutto con un gruppo ben affiatato o se si pratica in modo professionale il gioco, può essere utile un server dedicato.

Che cosa sono i server di gioco dedicati?

Un server di gioco dedicato, come quelli offerti da Gamesclan GameHosting & Server Provider, è un potente computer utilizzato esclusivamente per ospitare un particolare videogioco, garantendo una connessione affidabile, stabile e veloce agli utenti.

Questa infrastruttura professionale offre un uptime superiore al 99%, assicurando una disponibilità costante del gioco. Le risorse hardware sono dedicate, non condivise, e ciò assicura prestazioni ottimali sia per il gioco che per le attività di hosting, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni per tutti gli utenti connessi. Ciò consente anche di ottenere prestazioni grafiche di alto livello, poiché l’hardware del PC non deve occuparsi delle funzioni di host.

Il server, infatti, si occupa dell’hosting, gestendo la sincronizzazione tra giocatori, punteggi, equipaggiamento ecc., mentre il client gestisce rendering, controlli e sistema audio.

Perché utilizzare un server dedicato?

I server privati consentono ai gamer di creare spazi virtuali esclusivi in cui possono accogliere la propria comunità (attraverso degli appositi codici d’accesso) e stabilire regole personalizzate. A differenza dei servizi di cloud gaming pubblici, i server dedicati offrono completa libertà nella personalizzazione senza restrizioni imposte dai provider.

Questa autonomia permette di modificare il gameplay, le regole e l’accesso ai giochi senza i vincoli imposte dalle piattaforme di cloud gaming. Gli ambienti personalizzati facilitano la creazione di esperienze di gioco uniche, ad esempio configurando le condizioni meteo, le dimensioni della mappa, le abilità dei giocatori o la presenza di elementi distintivi nel gioco, adattando l’esperienza di gaming alle esigenze specifiche della community. Ancora, il server dedicato può essere molto utile per poter fare delle sessioni di allenamento in team in vista di sfide ufficiali.

I benefici

I benefici che derivano dall’utilizzo di un server dedicato sono notevoli e svariati. In primo luogo, come già accennato, garantisce un elevato livello di personalizzazione. Il server dedicato, inoltre, offre ottime prestazioni per i carichi di lavoro poiché permette di non condividere le risorse fisiche hardware (come ad esempio la CPU, la RAM o lo spazio di archiviazione) con gli altri utenti. L’isolamento del server, tra l’altro, lo rende perfetto per tutto ciò che richiede un numero elevato di risorse. Ancora, questi particolari server garantiscono un controllo maggiore della configurazione. È possibile configurare il proprio server con un livello molto più dettagliato rispetto altri tipi di hosting. È possibile, ad esempio, monitorarlo per avere una buona visione del carico fisico del server, delle attività di rete e dell’utilizzo della memoria. In questo modo è possibile razionalizzare e organizzare il server dedicato. Infine, garantiscono anche una maggiore sicurezza. Con meno punti d’accesso, i propri dati in un server dedicato sono decisamente più sicuri rispetto agli hosting pubblici.