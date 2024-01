Trasporti – Deidda (FDI)

“Premesso che la notizia di questa mattina sull’incidente mortale dell’operaio Raffaele Massa al Porto Canale di Cagliari ci addolora e rattrista, possiamo ritenerci soddisfatti su quanto illustrato ed esposto dal Ministro Salvini all’evento ‘2023-2032 L’ITALIA DEI SI’, PROGETTI E GRANDI OPERE – In Italia e in Sardegna’. Infrastrutture stradali, ferroviarie, porti e edilizia popolare, tanti i temi affrontati e sui quali il Governo sta andando nella giusta direzione”, commenta il Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati, Salvatore Deidda;

“Finalmente, il piano di fattibilità per collegare Nuoro con la rete nazionale di ferrovie, dopo anni di false promesse, in soli 13 mesi, grazie a RFI, lo stiamo realizzando. Subito dopo la campagna elettorale sarà importante l’incontro con il nuovo Presidente della Regione Sardegna, la stessa RFI e il Ministero dei Trasporti per lavorare insieme e andare a Bruxelles per chiedere di cambiare le regole. Per quanto riguarda il trasporto aereo stiamo lavorando per azzerare o dimezzare l’addizionale di imbarco, in modo da abbassare i costi per agevolare la concorrenza aerea. Siamo soddisfatti ma ci aspetta ancora tanto da fare e siamo sicuri che con Paolo Truzzu, Presidente della Regione Sardegna, lavoreremo con la giusta sinergia per il bene della nostra Isola”, conclude Deidda